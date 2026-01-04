我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台股衝上30000點 寫下歷史新高

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）
專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

隨著中高齡族群對健康與體態管理的重視提升，社群平台上「低衝擊健身」相關內容持續受到關注。近日，小紅書帳號「一子姐姐的馬甲線」發布一支居家運動教學影片，主打「不要再跑跳了」，以簡單動作取代高衝擊運動，吸引大量網友按讚收藏，留言數突破200則。

該支影片以「身體沒勁」為切入點，針對常見的大腿無力、膝蓋不適、小腿乏力與腰部沒力等問題，逐一示範不建議的動作與替代方案。影片中指出，大腿沒力不宜跑步，可改為左右弓箭步；膝蓋不舒服不建議深蹲，改做腿部屈伸；小腿沒勁不需強拉筋，而是進行站姿提踵；腰部無力則避免揉扭，改以擺手後踢動作強化穩定度。

影片中，示範者以實際動作對照方式說明錯誤與正確作法，先示範常見但不建議的跑跳、深蹲與拉筋動作，再逐一改以低衝擊訓練取代。她指出，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定；膝蓋不適者避免下蹲，改做腿部屈伸以降低關節壓力；小腿乏力則透過站姿提踵訓練肌力；腰部沒力時，則以擺手後踢與站姿提踵結合，提醒觀眾站姿挺直、核心出力，避免單純扭轉或拉扯造成不適。

從留言內容觀察，不少網友表示自身確實面臨腿部無力、膝蓋疼痛或不敢跑跳的困擾，認為這類低強度、可在家完成的動作「實用又安心」。

近年來，隨著運動傷害意識提升，強調關節保護與循序訓練的健身內容逐漸成為主流。此類以中高齡族群為核心的低衝擊運動教學，不僅降低入門門檻，也反映出大眾對「安全動、持續動」的健康觀念正在轉變，成為社群平台上的新趨勢。

小紅書

上一則

四成以上成人睡不好 醫籲慎用傳統安眠藥 「這成分」成失眠新解方

延伸閱讀

有椅子就行 長者每天做4動作「不容易跌倒」

有椅子就行 長者每天做4動作「不容易跌倒」
Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」
背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌

背痛無法深蹲 改做這三種動作仍能練到臀肌
拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

2026-01-03 04:23
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，並且有社群支持，最多能讓大腦比實際年齡年輕8歲；示意圖。（圖／123RF）

研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

2025-12-30 01:00

超人氣

更多 >
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費

華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費