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走路慢、握力不足...4大高危險群徵兆 小心是「行動障礙症候群」

記者游明煌／基隆即時報導
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王超然指出，長者如果出現行走速度緩慢、握力不足，或者時常跌倒，同時體態偏肥胖BMI大於或等於27，很可能是行動障礙症候群。(部立基隆醫院提供)
王超然指出，長者如果出現行走速度緩慢、握力不足，或者時常跌倒，同時體態偏肥胖BMI大於或等於27，很可能是行動障礙症候群。(部立基隆醫院提供)

台灣衛福部基隆醫院放射診斷科主任王超然指出，長者如果出現行走速度緩慢、握力不足，或常跌倒，同時偏肥胖BMI大於或等於27，很可能是行動障礙症候群。多數民眾輕忽，往往跌倒骨折後才發現自己是行動障礙症候群的一員。骨質疏鬆症、肌少症如同「沉默的殺手」。

王超然25日在部基醫療記者會表示，行動障礙症候群是指因骨骼、肌肉、關節、神經等運動構造衰弱或障礙，導致站立、行走等動作困難的症狀，進而增加跌倒、骨折風險。除了家族病史（遺傳）、年紀增長（老化）外，包括骨質疏鬆症、肌少症、肥胖症、退化性關節炎都屬行動障礙症候群，這些都是造成骨折的因子之一，對日常生活影響很大。

王超然說，台灣今年邁入「超高齡社會」，65歲以上老年人口占總人口比率逾20%。老化是骨質疏鬆症、肌少症的最大危險因子，因此年長者對於醫療和長期照護的需求也日趨增加。

王超然表示，骨質疏鬆症、肌少症是無聲的疾病，建議民眾提前預防，包括維持標準體重，適當的運動，禁菸，避免做出造成關節負擔的姿勢和運動，以及攝取重要的營養素；若能及早診斷，早期治療，早日找回行動力。

基隆醫院放射診斷科有「雙能量X光吸光式測定儀（DXA）」，一次檢查即可提供人體骨質密度、肌肉及脂肪的定量分析，是診斷骨質疏鬆症、肌少症和肥胖的利器。

王超然表示，檢查由放射診斷科專業的放射師執行，檢查時間只需10至15分鐘，輻射曝露劑量更遠低於1張胸部X光；再經放射診斷科專科醫師解讀數據，提供給相關臨床醫師做後續之處置或治療。

王超然（右）指出，長者如果出現行走速度緩慢、握力不足，或者時常跌倒，同時體態偏肥...
王超然（右）指出，長者如果出現行走速度緩慢、握力不足，或者時常跌倒，同時體態偏肥胖BMI大於或等於27，很可能是行動障礙症候群。(部立基隆醫院提供)
基隆醫院放射診斷科有「雙能量X光吸光式測定儀（DXA）」，一次檢查即可提供人體骨...
基隆醫院放射診斷科有「雙能量X光吸光式測定儀（DXA）」，一次檢查即可提供人體骨質密度、肌肉及脂肪的定量分析。(部立基隆醫院提供)

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