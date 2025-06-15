我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

孤獨影響長者對語意的理解 國衛院提醒為早期失智變化

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。（國衛院提供）
國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。（國衛院提供）

新冠疫情社交隔離，讓全球各國開始重視孤獨感議題，英國設孤獨大臣，北歐許多國家也有部會層級部門處理孤獨議題。台灣的國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文表示，孤獨感在人群中很盛行，其定義為「社交需求未被滿足」，是「高齡社會隱形危機」，長者歷經生命歷程改變，包括退休、兒女離巢、親朋好友過世等，都會加劇孤獨感，在不同生命階段發生，除過去已知，對長者心理情緒、免疫系統造成威脅，也會影響大腦功能。

許多研究指出，孤獨長者死亡率比較高，容易罹患高齡憂鬱症，新冠疫情社交隔離措施，更加劇孤獨感，成為國際公共衛生議題。

黃緒文說，語言是人力社會互動基礎，高齡者通常有較多詞彙量，但長者即時理解語言的能力，會因為老化而退化，且因孤獨而讓功能更差，研究團隊招募50多位平均年齡約66歲健康長者，研究其理解語言能力，與理解過程中腦波變化。

研究團隊將語言分為典型詞彙、非典型詞彙及錯誤詞彙，長者聽到某一判斷類別時，要決定團隊提供的語詞，是否歸類於該類別，同時監測腦波變化。例如，在家用電器類別，「電視」屬於典型詞彙，「熨斗」屬於非典型詞彙，「貢丸」則是錯誤詞彙。

黃長者分類詞彙時，團隊監測其腦波訊號「N400」，該訊號表現量愈大，表示長者認為該詞彙愈難理解，正常認知功能者，聽到三種詞彙的N400表現量有很大差別。黃緒文說，以前述分類為例，長者聽到貢丸時，N400表現量應最大，聽到電視，表現量最小，熨斗則表現量居中，而高孤獨感長者，在400毫秒正常反應時間內，聽到3種詞彙N400訊號表現量差異不大。

黃緒文指出，研究結果顯示，高孤獨老年人，雖可理解日常生活中的語言表達，但需要較長時間才能區分，語言與情緒交互作用，社交時經常理解錯誤導致場面尷尬，容易讓長者害怕社交，陷入惡性循環，且這項腦波特徵，正是過去研究中，在早期失智症患者身上觀察到的神經指標，「這表示高孤獨感老年人，大腦中已經發生類似失智症早期變化。」

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文（右二）團隊發現，孤獨感導致長者語...
國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文（右二）團隊發現，孤獨感導致長者語意理解速度變慢，且腦部呈現與早期失智症類似的神經指標。（記者林琮恩／攝影）

疫情 憂鬱症 退休

上一則

57歲男睡眠障礙 睡夢中毆妻 「暴力」行為卻不自知

延伸閱讀

中醫「背俞穴滑罐法」促進腦氣血循環 輔助防失智

中醫「背俞穴滑罐法」促進腦氣血循環 輔助防失智
孤獨感影響長者語言力增失智風險 一類人更明顯

孤獨感影響長者語言力增失智風險 一類人更明顯
孤獨加劇失智⋯台80歲以上婦女逾8成喪偶 專家籲常規評估

孤獨加劇失智⋯台80歲以上婦女逾8成喪偶 專家籲常規評估
UCSF：美失智百分比地區差異大 加州居中

UCSF：美失智百分比地區差異大 加州居中

熱門新聞

40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

2025-06-12 05:33

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列