體重沒變肚子卻變大？醫揭真相：內臟脂肪比你想的更可怕

內臟脂肪過多會引發多種代謝問題。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

許多女性進入中年後，都有這樣的疑問：明明飲食與生活習慣沒有明顯變化，體重卻逐漸上升，尤其腰圍似乎不受控制地增大。這樣的變化並非錯覺，而是更年期帶來的典型現象。

體重變化的真正關鍵：荷爾蒙影響大於熱量攝取

根據研究，美國40至59歲女性中，有66%屬於體重過重或肥胖。許多人將體重增加歸咎於飲食與運動不足，然而，台灣鴻馨診所院長吳佳鴻醫師最新出版的 《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》 指出，這背後有更關鍵的因素——雌激素（Estrogen）流失。

一項刊登於國際權威期刊《肥胖》（Obesity）的研究指出，更年期過渡期內，女性體內的主要雌激素——雌二醇（E2）大幅下降，導致脂肪組織的氧化與能量消耗減少，進而引發身體組成的變化。簡單來說，雌激素減少後，肌肉量下降、脂肪組織增加，而這些脂肪主要集中於腹部，形成「中廣型肥胖」（Central obesity）。

體重不變但腰圍變粗？內臟脂肪才是最大威脅

更年期女性的體脂肪分布與年輕時截然不同。過去，脂肪主要集中於下半身皮下脂肪，而更年期後，脂肪堆積轉向腹部，導致內臟脂肪（Visceral fat）上升，這對健康的影響遠比體重本身更嚴重。

內臟脂肪過多會引發多種代謝問題，例如血脂 異常（如膽固醇升高）、血管彈性下降、胰島素阻抗增加、血糖 調控異常，進而提高代謝症候群、糖尿病 、心血管疾病（如心肌梗塞、腦中風 ）及慢性發炎疾病（如阿茲海默症 ）的風險。吳佳鴻提醒：「更年期女性不僅要關注體重數字，更要嚴格監控腰圍，因為這是代謝健康的關鍵指標。」

研究顯示，平均而言，更年期女性每年會增加約0.7公斤，在停經後的8年內，平均體重會增加約5.5公斤，且體脂肪及腹部內臟脂肪的增幅尤為顯著。這樣的變化不僅影響外觀，對健康更是帶來長期風險。

雌激素與代謝：更年期後的能量消耗大幅下降

雌激素不僅影響體脂分布，還掌控著身體的能量代謝。研究顯示，雌激素可透過中樞神經調控飢餓感，並影響身體的產熱效應，因此，當雌激素下降時，靜態能量消耗（Resting EnergyExpenditure，REE）也隨之降低。

一項針對尚未停經女性的研究發現，雌二醇（E2）濃度較高時，靜態能量消耗也較多；當雌二醇濃度下降，能量消耗便顯著減少。另一項研究更進一步探討了補充雌激素的影響，結果顯示，當受試者的卵巢功能因藥物抑制而停止分泌雌激素後，補充雌激素的女性能量消耗維持不變，而未補充者的能量消耗則明顯下降，證明雌激素對代謝影響深遠。

補充荷爾蒙能逆轉體態變化？專家這樣說

那麼，補充荷爾蒙能否幫助更年期女性維持健康體態？最具指標性的「女性健康促進計畫」（WHI）研究發現，定期補充雌激素（CEE）與黃體素（MPA）的女性，其體脂肪分布較未補充者更均勻，並能有效減少腹部脂肪堆積。

此外，肌肉量對於代謝健康、心血管健康、免疫力、抗炎能力等都有重要影響。若未採取適當措施，女性在30歲後，肌肉量將逐年遞減，導致代謝變差、身材走樣、功能衰退。因此，增肌減脂不只是美容議題，更關係到健康老化。

更年期不只是「變胖」，調整體質才能真正逆齡

更年期帶來的身體變化並非不可逆，關鍵在於如何調整生活方式。吳佳鴻強調：「透過科學管理荷爾蒙、控制腰圍、維持肌肉量，女性依然可以掌握自己的健康主導權。」想要逆齡抗衰老，單靠節食是不夠的，如何在荷爾蒙變化的過程中維持代謝平衡，才是中年女性需要關注的真正課題。