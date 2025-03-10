微創人工關節置換 傷口小、恢復快 術後活動更自然

醫師提醒，微創人工關節置換手術，傷口小而且恢復快，能讓年長者術後活動更接近自然功能，術後也須配合物理治療，記得按時回診；示意圖。（圖／123RF）

關節 疼痛不再成為老年生活的夢魘！隨著醫療科技的進步，當保守治療效果有限時，人工關節置換手術已成為解決關節疼痛、提升生活品質的治療選擇。醫師表示，微創人工關節置換手術，傷口小、恢復快，術後活動更自然，讓年長者術後活動更接近自然功能，透過術前復健、飲食規畫增加肌肉與骨質、精密手術與術後復健，得以重拾行動力與享受精采人生。

台灣重仁骨科 醫院院長梁峻銘說明，人工關節置換術最常應用於膝關節和髖關節。以膝關節來說，退化性關節炎是最常見的病因，尤其是第3、4級的患者，往往因為劇烈疼痛和行動不便而選擇手術治療。至於髖關節，退化性關節炎、缺血性壞死和創傷性骨折是常見的置換原因。此外，類風濕性關節炎和創傷性骨折也會導致關節嚴重受損，需要進行人工關節置換。

梁峻銘指出，傳統手術需切除部分骨頭，並以人工關節替代，而現今新型技術則強調保留原有骨骼，以膝關節手術為例，可保留重要的前、後十字韌帶，使活動能更接近自然膝蓋功能。

現今人工關節置換術雖成熟進步，但每位醫師的手術細膩度與精準度，以及醫療團隊的合作過程，仍會影響最終結果。梁峻銘分析，在手術過程採「改良型股內側下切法（Modified Under-Vastus）」切開肌肉，可減少組織傷害，搭配好的神經阻斷術，能大幅降低患者在術後的疼痛感、減少恢復期。隨著影像技術的進步，現在也可藉由電腦掃描精準計算骨骼排列，提升手術成功率，不過術前仍須全面考量病患的個別狀況，例如，骨質疏鬆可能增加手術風險，就像在脆弱的建築結構中進行修復。

人工關節置換後可用多久呢？梁峻銘提到，人工關節的使用壽命依材質與加工技術而異，一般可用10至15年，目前人工關節可使膝蓋彎曲達130至140度，足以應付日常活動，如使用蹲式廁所，只要術後保養得當，人工關節的耐用性足以滿足大多數病患的需求。

為了增加手術的成功率，梁峻銘提醒，術前還需確認有無血液疾病或麻醉風險，以及牙齒健康狀況，避免因蛀牙增加術後細菌感染的風險，並且盡量在術前先學習使用四角拐杖，進行肌肉訓練，以縮短術後復原時間，而65歲以上男性或停經後的女性常有骨質疏鬆或肌少症，必要時手術前需要先打骨鬆 針或口服藥物。

梁峻銘叮嚀，術後須配合物理治療，正確使用四角拐杖走路，術後3個月到半年內每周回診，其次是避免泡溫泉或游泳，以降低感染風險，飲食方面多補充蛋白質和鈣質，配合日曬等預防骨質疏鬆，除此之外，應留意體態控制，維持正常BMI以降低膝蓋的壓力。

本文由NOW健康提供