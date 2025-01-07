無法彎腰易跌倒 「力弱症」上身 老人失能元凶

力弱症會造成跌倒、身體功能下降，可以從規律的運動和足夠營養的飲食去改善；示意圖。（圖／123RF）

在世界衛生組織對於「健康老化」的定義當中說：健康老化是人在步入高齡階段時，能持續將生心理儲備維持穩定的一個過程，其中與老化最有健康關連性的就是力弱症與肌少症。它是一個使人的生活功能直接受到影響的疾病，然而這並不是一個單一因素疾病，它的發生與生活型態、是否持續的運動、飲食習慣、營養狀態、神經肌肉的受損、代謝性疾病都有關係。

肌肉量正常 但肌力下降

「力弱症」的定義為非神經性或肌肉性疾病造成之肌肉力量下降疾病，通常是「肌肉量正常但肌力下降」，這個疾病影響了大約16至18%的老年女性與8至10%的老年男性。

若一個成年人無法舉起4.5公斤左右(約9.92磅)的物品，或是因為肌肉力量下降，無法彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題。

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及。其中握力與大腿肌肉的無力與死亡的關聯性最高，如果是年齡大於65歲的女性，則有更高的疾病風險。

在以前的研究當中，都普遍認為肌肉力量下降的原因是因為肌肉萎縮，但是經過許多研究都表明，肌肉的萎縮對肌肉力量損失的影響是相對較小的；即使是使用類似於生長因子或是睪固酮等藥物去試圖增加肌肉質量，也無法將肌肉的力量完全恢復。因此，單純的去看一個肌肉量，並無法完整的評估肌肉的功能狀態。

導致力弱症的原因有兩大因素：自主神經的退化、骨骼肌的狀態。隨著年齡上升，脊髓中的自主運動神經單元會減少，連帶神經傳導物質的分泌也會下降，導致無法完全控制下游運動神經的表現與增加肌肉收縮的能力，在某些神經元退化的狀態下，會減少肌肉組織纖維的活動，雖然尚未萎縮，但卻無法正常發揮功能。同時，骨骼肌本身的老化也是原因之一，與年輕人相比，老年人的肌肉纖維單位數較低、接受神經傳導物質的敏感度下降，導致肌肉接收到神經電訊號後，收縮能力下降，引發整體性的肌肉力量減少問題。

肌少症與力弱症 差在哪

力弱症相對於肌少症的研究較少，但是在相關研究中指出，肌少症影響的範圍同時包括肌肉質量與肌肉力量，若肌肉的質量沒有減少，卻發生了力氣減少，影響到日常生活能力的話，則為力弱症。

力弱症的患者通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。

根據亞洲肌少症工作小組的指引，男性握力小於26公斤(約57.3磅)、女性握力小於18公斤(約39.7磅)時，則可以診斷為「力弱症」。研究也顯示，力弱症患者，通常合併較多的肥胖問題、較高的壓力指數、情緒低落等憂鬱情況與較多的慢性病併發症 。

補充營養 注意3大方向

要避免身體進入老化狀態，甚至產生力弱與肌肉減少的問題，最重要的還是生活型態：包含運動、飲食內容、睡眠休息和壓力管理；同時也要考慮足夠的營養補充。

1、規則的運動：建議在日常生活當中增加復健踏步機、握力訓練、彈力帶運動，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失。

2、飲食型態：高脂肪的飲食會啟動體內的免疫反應，增加發炎物質的產生，隨著時間的推移，胰島素阻抗與糖尿病會隨之而來，血糖代謝的異常會更加速肌肉細胞的死亡，造成肌肉組織的消失。

葵花油、橄欖油、葡萄籽油、大豆油、玉米油、豬油等長鏈脂肪酸為主的脂肪，在體內容易以脂肪的形式貯存起來，不易代謝消耗。也會造成慢性發炎反應，傷害肌肉的質與量。

3、重要營養素：攝取足夠的蛋白質與鈣質； Omega-3多元不飽和脂肪酸，如ALA、EPA、DHA會降低體內的發炎反應，增強肌肉的耐力；維生素C，增加肌肉細胞的抗氧化能力，且維生素C的血中濃度與肌肉量的維持呈現正相關的研究成果；維生素D，穩定體內的免疫系統，並且參與在肌肉組織再生的機轉中。(文／國泰綜合醫院老人醫學科主任 黃柏堯)