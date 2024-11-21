65歲以上長者骨鬆 釀髖部骨折 死亡率達36%

骨本不足，可從事如水中行走等運動，能增加骨質生成。示意圖。(圖/123RF)

骨質疏鬆症被世界衛生組織（WHO）認定為全球第二大流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病 。預估2050年時，有50%以上髖部骨折會發生在亞洲。

骨質疏鬆容易造成髖部骨折，後續可能導致病人臥床、行動受限、肌力萎縮，甚至引起反覆感染相關併發症 ，死亡率極高，骨鬆 可謂是年長者的隱形殺手。根據統計，65歲以上長者髖部骨折後，一年內死亡率達14%到36%。

人體骨骼肌肉會隨年齡增長而減少，當出現腰痠、背痛、關節痛等症狀時，骨質疏鬆可能已悄悄上身。骨質含量（骨本）是未來年長骨折風險的關鍵，一般人骨質密度在20至30歲會達到高峰，35歲後便逐年流失，尤其是停經婦女骨質密度流失速度會更快。

如果骨本不足，仍有機會可以彌補到接近正常水準。年輕時，應注重「飲食」與「規律運動習慣」，可建立較佳的骨密度，降低未來十年骨折風險。飲食以「均衡」為基礎，運動可從事如水中行走、自由車等「阻力運動」和「肌力訓練」，能增加骨質生成，加上適當日曬幫助身體產生維生素D，強化腸道對鈣的吸收，加速骨骼再造。

骨質疏鬆可視為一種慢性病來維護保養及預防，並盡可能減低風險、長期共存。「高風險族群」包括年長者、停經後婦女、卵巢切除或提前更年期的女性，或體重過輕、曾經骨折、服用高骨鬆風險藥物如類固醇、慢性病患者如糖尿病、免疫疾病、慢性腸胃道疾病、腎臟病、血液透析患者等，可考慮接受骨密度檢查，提早發現、提早治療。