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63歲婦吃安眠藥 半夜起床摔到頸椎骨折

黃寅
醫師提醒，高位頸椎骨折是極危險的創傷；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，高位頸椎骨折是極危險的創傷；示意圖。（圖／123RF）

一名63歲女性有服用安眠藥習慣，日前半夜起床不慎跌倒，就醫發現56歲男第二節齒狀突骨折。她意識清楚，與醫師討論後，決定進行「前開齒狀突螺絲固定微創手術」，術後隔天就可以戴著頸圈走路，且復原狀況良好，但仍需要戴頸圈固定保護1至3個月。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院神經外科醫師賈開傑說，高位頸椎骨折是極危險的創傷，因其相對應位置的脊椎神經是控制呼吸及四肢活動的功能，發生創傷時，除了有可能四肢癱瘓，嚴重甚至會導致死亡。頸椎第一、二節脊椎關節還具有頭部迴轉的重要功能，手術中應盡可能地保留活動功能，也至關重要。

他說，頸椎第二節齒狀突骨折依照骨折的位置分為三大類型，第一類型的齒狀突上端部分骨折和第三類型的齒狀突骨折裂至頸椎側塊，都可使用戴頸圈固定脖子的方式，讓骨折自然癒合。但第二類型的齒狀突基底斷裂，就需要以手術方式治療，患者屬於第二類型的骨折。

賈開傑說，第二類型的骨折手術方式有兩種，一是前開齒突螺絲固定，二是後開頸椎第一、二節固定。前者手術方式好處是可以保留關節的活動性及較快速的復原，後者手術方式好處是提供較好的固定並同時可以做神經減壓。手術方式由醫師依照實際狀況與病患共同討論決定，術後也要嚴格遵照醫師指示戴好頸圈，並且按時回診追蹤。

賈開傑提醒，預防勝於治療，若是平時有服用鎮靜安眠藥物習慣及年老的長輩，更需注意居家環境安全，避免意外發生，享受健康生活。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院神經外科醫師賈開傑說，高位頸椎骨折是極危險的創傷。（圖╱...
台灣仁愛長庚合作聯盟醫院神經外科醫師賈開傑說，高位頸椎骨折是極危險的創傷。（圖╱仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

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