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鳥山明過世 曝急性硬膜下血腫風險 醫囑長者跌倒要留心

李青縈
《七龍珠》的作者、日本漫畫家鳥山明，日前因急性硬膜下血腫病逝。（取材自Ｘ平台）
《七龍珠》的作者、日本漫畫家鳥山明，日前因急性硬膜下血腫病逝。（取材自Ｘ平台）

以「七龍珠」聞名全球的日本漫畫家鳥山明，今年2月曾動過腦瘤手術，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。台灣新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，急性硬膜下血腫並不常見，通常是外傷或是自發性造成，如腦中風大量出血等。老人家跌倒是高危險動作，一旦跌倒，事發後2、3個月都要密切留心。

鳥山明1955年出生，在周刊少年JUMP連載怪博士與機器娃娃、七龍珠等；其中七龍珠單行本被翻譯成多種語言，在全球累積發行2億本，也改編成卡通、動畫、遊戲等。鳥山也是「勇者鬥惡龍」等著名遊戲的角色設計者。

魏國珍表示，急性硬膜下血腫並不常見，可能是腦部血管異常或是中風；而慢性硬膜下血腫較為常見，長者年紀大，雖然剛開始出血不會有特別症狀，但可能會漸漸出現手腳無力、行動緩慢等症狀。高風險族群包含年紀大、高血壓、腎功能不好或是有糖尿病等共病也可能好發。

魏國珍提醒，長者跌倒後，兩三個月血塊都有可能慢慢出來，需要特別小心。如果有早期發現在頭骨上打兩個小洞，「像開罐頭一樣」，把流血塊出來，大部分大部分預後良好。

魏國珍特別提醒，老人家跌倒是高危險動作，一旦跌倒，事發後2、3個月都要密切留心，注意是否出現相關症狀，及時就醫。

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