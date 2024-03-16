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7旬婦車禍脊髓損傷險癱瘓 術後能走路了

王思慧
花蓮72歲徐姓婦人發生車禍，造成頸椎第4到6節的神經被壓迫，導致脊髓損傷。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
花蓮72歲徐姓婦人發生車禍，造成頸椎第4到6節的神經被壓迫，導致脊髓損傷。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

台灣花蓮72歲徐姓老婦因車禍送醫，醫師發現她只能用腹部呼吸，且手腳肌力剩下2至3分，研判頸椎神經已受損。經磁振造影檢查確認頸椎神經遭骨刺壓迫，造成脊髓損傷，有癱瘓風險。醫療團隊手術治療，再透過中醫針灸與復健，術後半個月徐婦已能下床靠輔具行走，恢復良好。

台灣花蓮慈濟醫院神經外科部神經血管介入治療科主任李建輝表示，當時徐婦主述四肢癱軟無力，發現她一直在用腹部呼吸，無法自然呼吸，警覺可能是頸椎神經受損。

透過磁振造影檢查，發現徐婦頸椎第4到6節神經被壓迫，且能從影像中看到她的骨刺壓迫，造成脊髓損傷，有癱瘓風險。立即手術清除突出椎間盤後放入填充物，並用支架固定頸椎。

72歲徐姓婦人因車禍造成脊髓損傷，有癱瘓風險，經花蓮慈濟醫院神經外科部醫師李建輝...
72歲徐姓婦人因車禍造成脊髓損傷，有癱瘓風險，經花蓮慈濟醫院神經外科部醫師李建輝（左）手術治療，徐婦恢復良好。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

李建輝說，治療過程除有癱瘓風險，最擔心患者術後無法恢復自然呼吸，可能需要氣切，因此醫療團隊在術後未移除呼吸器，將人留在加護病房觀察，直到可完全自然呼吸，才轉到普通病房，接受針灸治療和復健。

徐婦的女兒說，當時她急切希望母親盡快轉出加護病房，還好醫師耐心解釋，了解須等到母親呼吸功能恢復正常才能拔管，以避免反覆插管造成更大的傷害，感謝醫護團隊的用心。

徐婦則說，出車禍後覺得四肢痛、麻、無力，聽到醫師說脊髓受傷可能會癱瘓，非常難過和沮喪，幸好經手術及後續中西醫合療，現在恢復生活自理。

李建輝表示，脊髓損傷比普通神經壓迫更嚴重，原本只希望骨刺清除後能幫助病人找回上肢力量，沒想到能恢復行走功能，治療成果讓團隊感到十分驚喜。

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