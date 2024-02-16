老人千萬別跌倒 醫師傳授防跌6招

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80歲的黃奶奶本身患有高血壓 、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節 炎等病史，長年於心臟科與精神科門診就醫追蹤，只是過去1年曾多次行走間跌倒，地點包含家中廁所、家門外防火巷與戶外等處。家人因擔憂遂陪她至醫院就診，經問診才知黃奶奶跌倒前會發生頭暈，至於跌倒時間點則不太一定，白天、晚上都有過，甚至跌倒後需旁人攙扶，自己無法站起。

阿嬤吃安眠藥 副作用讓她頭暈常跌倒

新竹台大分院老年醫學部醫師蘇柏維表示，黃奶奶在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無明顯異常，但仔細回顧其用藥發現，病人因睡眠障礙於8個月前開始使用安眠藥，此後家人便偶爾會聽病人提及頭暈症狀；同時測試黃奶奶5次起立坐下所花時間，共需18秒，疑似有肌少症。

關於黃奶奶的治療，蘇柏維指出，經與病人及家屬討論後，決定暫停使用原本較長效的安眠藥，改為使用較短效的藥物，並鼓勵提升飲食蛋白質攝取，及轉介復健科強化肌力訓練。黃奶奶在調整藥物及安排整合照護後，頭暈與跌倒情形減少許多，也較有意願增加活動量及與家人一同出門。

聽從醫師建議 牢記6招防止老人跌倒

為預防老年人跌倒，蘇柏維呼籲民眾可善加運用以下小撇步：

1.定期身體檢查：老年人應該定期身體檢查，包括視力、聽力、平衡能力等方面，及早發現並處理健康問題可以減少跌倒風險。

2.藥物管理：若有使用潛在可能導致跌倒的藥物，譬如會導致頭暈、昏睡或平衡問題，老年人可諮詢醫師或藥劑師，確保了解藥物的副作用，並按照醫囑使用，避免自行調整藥物劑量或停藥。

3.室內安全：保持居住環境的安全，移除地面上的障礙物，如雜物、地毯、電線等。確保房間光線充足，使用夜燈或走廊照明，以避免黑暗中發生意外。

4.平衡和運動訓練：定期進行平衡和運動訓練有助於提升老年人的平衡能力和肌肉力量。適合的活動包括散步、太極、瑜伽等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇合適的運動方式。

5.使用輔具和安全設施：根據老年人的需求，提供合適的輔助設施，如手杖、步行器等，或在浴室和廁所安裝扶手和防滑地墊，減少滑倒的風險。

6.家庭與社區支持系統：家人可定期與老人交流，關注他們的身體狀況和需求，若有需求可尋求資源協助老人處理日常活動，如購物、清潔等。

最後，蘇柏維強調，老年人跌倒是常見且嚴重的健康問題，單次跌倒會造成傷害外，還可能讓本來就衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展，另外對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險。他也提醒，當家中老人家發生跌倒時，千萬別當作是老化正常現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，做好跌倒防治。

【本文授權轉載自NOW健康】