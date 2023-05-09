千歲團遠足樂 遠離肌少症更好眠

高雄市樂活苓雅日照中心19位長輩，開心地到台塑王氏昆仲公園踏青。（樂活苓雅日照中心提供）

台灣高雄市樂活苓雅日照中心19名年齡加總超過1000歲的長輩，9日走出戶外，來到台塑王氏昆仲公園踏青，享受日照與活動筋骨。脊椎外科醫師楊椒喬指出，長輩們適當日曬，可補充維生素D，不僅能強化骨骼，還能減少骨質疏鬆與退化現象，防止因為肌少症發生死亡風險。

活力得醫療照護體系樂活苓雅日間照顧中心組長鄭品萱說，長輩們都知道台塑創辦人王永慶，但是沒能實際了解他白手起家過程，藉由這次遠足讓長輩更了解台塑王氏兄弟創辦大企業的艱辛與成就，並且體驗台塑老員工對台灣產業的貢獻。

鄭品萱說，和長輩們一起去遠足，不僅能激發長輩認識新事物，還能讓長輩了解時代的變遷，讓他們不與社會脫節、維持良好社交關係。同時幫助他們遠離肌少症，晚上更好入眠。護理師李蓮姿也說，長輩們適當日曬，可補充維生素D，不僅能強化骨骼，還能減少骨質疏鬆與退化現象。

這次參加遠足的19位長輩，年紀最輕的65歲、最高齡94歲，年紀總計超過1000歲，他們享受春陽與綠地，大家在園區聊天說笑，活動筋骨，心情好，連帶身體狀況佳，和退化、肌少、無力及煩惱一起說掰掰。

醫師楊椒喬表示，老年人營養容易攝取不足，老邁後又動得少，或沒養成定期運動習慣，身體肌肉 流失會愈來愈快，肌力大幅衰退，就形成肌少症，當肌肉漸漸流失，無法支撐關節 時，就會引起關節與脊椎方面的問題，一個小動作或突然一股外力，都容易引起不明疼痛。