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水喝不夠、過度運動…9行為悄悄破壞你的免疫系統

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專家提醒，過度訓練反而會壓抑免疫功能，保持規律運動才有助於血液健康循環；示意圖。...
專家提醒，過度訓練反而會壓抑免疫功能，保持規律運動才有助於血液健康循環；示意圖。（圖／123RF）

現代人重視提升免疫力，但提升免疫力很多人第一個想到的是吃保健食品，卻忽略真正影響免疫系統的，其實是你每天重複的生活習慣，從睡眠、壓力到飲食與社交…等，平常這些看似不起眼的小事，都可能讓免疫力默默下降。

免疫系統是人體對抗感染與疾病的第一道防線，但它的效率極易受到日復一日行為的蠶食。根據《health》報導，一些你不以為意的日常習慣，都可能在每天一點一滴破壞你的免疫系統。

1.太少曬太陽

現代人許多長時間待在室內，容易缺乏維生素D。維生素D不只和骨骼有關，也影響免疫調節。適度日曬能幫助穩定生理時鐘，改善睡眠與發炎狀態。

2.長期壓力過大

短暫壓力是正常反應，但若長期焦慮、緊繃，免疫功能會逐漸下降。研究發現，慢性壓力可能增加感染與發炎風險。散步、冥想、寫日記或瑜伽，都有助減壓。

3.太晚吃晚餐

晚上9點後進食，尤其接近睡前，容易干擾代謝與生理時鐘。專家建議，晚餐最好在睡前二至三小時前吃完，讓腸胃有足夠休息時間。

4.水喝不夠

脫水會影響免疫細胞運作，也可能延長身體恢復時間。很多人以為口渴才需要喝水，但其實身體輕微缺水時，免疫力可能已經受到影響。

5.過度節食

不少人為了減重，大幅降低熱量攝取，但若減太多，反而可能削弱免疫功能。減重期間更要重視營養密度，尤其蛋白質、維生素C與礦物質攝取。

6.缺乏社交

研究發現，孤獨感會增加身體發炎反應。長期缺乏人際互動，不只影響情緒，也可能讓免疫系統失衡。

7.常吃超加工食品

高糖、高油、高鹽的加工食品容易引發慢性發炎，也會影響腸道菌相。免疫系統約有七成和腸道有關，腸道失衡，免疫力也會跟著受影響。

8.過度憂慮與焦慮

長期焦慮不只是心理問題，也會干擾神經傳導物質與免疫調節，增加慢性疾病風險。

9.運動過頭

規律運動有助免疫，但高強度、長時間且恢復不足的「過度訓練」，也可能讓免疫力下降。

每天睡滿7小時 維持免疫力

而要如何提升免疫力？根據《週刊女性PRIME》請教多位醫師分享自身提升免疫力的自我實踐辦法，也跟上述許多觀點不謀而合。醫師們在高感染風險環境工作，但他們重視的，並不是昂貴補品，而是生活節奏的掌控。

多位醫師都提到，每天固定睡滿7小時，是維持免疫力的核心。睡眠不足會降低免疫細胞活性，也會讓發炎增加。

也有醫師甚至固定午睡15分鐘，幫助恢復專注力與判斷力。

優格、納豆等發酵食品，被不少醫師列為每日固定食物。因為腸道菌相與免疫系統密切相關。尤其原味優格搭配水果，是不少醫師的早餐選擇。

柑橘類等食物 提升免疫力

綜合多位醫師及專家的經驗及看法，想提升免疫力，這些食物值得多吃：柑橘類水果、甜椒、優格、深綠色蔬菜、雞胸肉、火雞肉、鯖魚、鮭魚等多脂魚、堅果、薑、薑黃、綠茶、大蒜。

飲食難免有不足或不均的情況，適量補充微量營養素，可彌補沒能從飲食獲得的部分。例如維生素D、鋅與高品質蛋白質等，能讓免疫細胞運作得更好；維生素C、A富含抗氧化劑，能修復組織並降低體內發炎。

血糖大起大落會增加身體壓力與發炎反應。醫師建議，碳水化合物最後吃、細嚼慢嚥、飯後活動一下、少喝含糖飲料，這些行為都能讓血糖較為穩定。

規律運動有助於循環，但運動重質不重量，過度訓練反而會壓抑免疫功能。若前一晚吃得較豐盛，隔天可用慢跑來「重置」代謝，但務必留給身體充足的恢復時間。

瑜伽、泡澡、冥想等放鬆習慣，能幫助平衡自律神經。壓力管理做好，免疫系統也較穩定。

免疫系統就像身體的防禦軍隊，不只負責對抗病毒與細菌，也與慢性發炎、疲勞、過敏甚至老化有關。若長期處於失衡狀態，身體就容易反覆感冒、恢復變慢，甚至增加慢性疾病風險。但免疫力也並非「愈強愈好」，它不會短時間衝高，而是長期維持平衡。當你真正了解腸道環境、充足睡眠與壓力管理如何協同運作時，就能自己的身體在季節及內外環境變化時調整步調，讓免疫系統穩定啟動對抗各種病毒。

不是口渴才需要喝水，脫水會影響免疫細胞運作，當身體輕微缺水時，免疫力可能已經受到...
不是口渴才需要喝水，脫水會影響免疫細胞運作，當身體輕微缺水時，免疫力可能已經受到影響；示意圖。（圖／123RF）

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