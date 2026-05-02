我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

把自己當狗養能減肥？ 營養師：1周5天就好

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師表示，寵物飲食模式確實適合人類執行，但是也可以依照個人需求進行調整，例如一...
營養師表示，寵物飲食模式確實適合人類執行，但是也可以依照個人需求進行調整，例如一周保留2天，讓自己享受喜歡的食物。示意圖。（圖/123RF）

近期一則「把自己當狗養就能減肥」的Threads貼文暴紅，主打太甜太鹹不吃、含糖飲料不喝、以雞胸肉或雞蛋為主食，每天再搭配固定運動與規律作息，吸引超過10萬人按讚、留言破千則。營養師指出，寵物固定時間進食、多吃原型食物的飲食模式，確實值得減重三高族群參考。台灣營養師李婉萍透過以下三點分析：

1.固定時間吃飯，避免不慎暴飲暴食

學狗狗每天定時定量吃飯，有助於建立規律的飲食習慣。不少減重族群採「少量多餐」模式，但又無法掌握究竟吃多少才算「少量」，也可能因為上一餐未吃飽、沒多久就感到飢餓，而忍不住在下一餐暴飲暴食，每一餐的攝取熱量落差大。李婉萍說，自己在營養諮詢時，也會建議減重族群維持一日三餐，相對更有益於熱量控制與腸胃健康。

2.避開高糖高油，減少額外熱量

過去糖分是重要的熱量來源，但現代人的生活中熱量隨手可得，吃甜食、喝含糖飲料更多是滿足情緒。無論人或狗，攝取過多高油、高糖食物，同樣可能增加心血管疾病等慢性疾病風險，確實都應避免。

3.回歸原型食物，減少加工食品

家有毛孩的人都知道，狗狗不能吃人類加工食品，但其實人類也不需要過度依賴加工品，回歸單純、以原型食物為主的飲食模式，尤其適合減重或三高族群。

人和寵物對營養素的需求有何差異？李婉萍說明，人類與動物都需要蛋白質來維持身體機能。對狗狗而言，蛋白質更是不可或缺的營養素，包含豆類、肉類、牛奶、雞蛋與魚類等，可提供牠們無法自行合成的必需胺基酸。

美國國家科學研究委員會（NRC）營養標準規範指出，狗狗每公斤體重大約需要1.6克蛋白質，而一般成人則約為1至1.2克。相較之下，狗狗對碳水化合物的需求較低，卻是人類的主要熱量來源，尤其影響大腦運作與專注力。此外在維生素中，貓狗皆可自行合成維生素K與維生素C，因此飲食中蔬果的比例相對低，反觀人類就不能自行合成，還是得乖乖從飲食中攝取。

狗狗的食物幾乎不調味，人類是否也適合？李婉萍表示，只要口味上能接受，原味飲食當然可行。至於容易流汗的族群，如有運動習慣或勞力工作者等，則相對不適合吃得太清淡，建議還是要在食物中適量添加鹽分，以避免電解質失衡，導致虛弱無力；低血壓患者若攝取過少鹽分，也可能引發頭暈、甚至昏倒，需特別留意。

李婉萍提醒，人們的日常飲食應搭配蔬菜、水果與全穀雜糧，以補充鉀、鈉等礦物質，同樣是為了維持電解質平衡，不建議單純只吃肉類。她表示，寵物飲食模式確實適合人類執行，但是也可以依照個人需求進行調整，例如一周中有五天跟著寵物一起吃清淡、原型食物，剩下的兩天保讓自己可以享受喜歡的食物，美食、健康皆兼得。

（本文由「健康醫療網」提供）

雞蛋 減重 三高

上一則

「鼾聲如雷」身體在呼救 5成合併呼吸中止 中風潛在元凶

延伸閱讀

蛋白質、纖維、水分…三餐吃對「不跳餐」體重自然往下掉

蛋白質、纖維、水分…三餐吃對「不跳餐」體重自然往下掉
「看起來健康」的食品卻讓人更胖 醫師點名這些

「看起來健康」的食品卻讓人更胖 醫師點名這些
四肢纖細肚子卻消不了 泡芙人少吃沒效

四肢纖細肚子卻消不了 泡芙人少吃沒效
半醣飲食+7分鐘運動 醫師甩肉18公斤

半醣飲食+7分鐘運動 醫師甩肉18公斤

熱門新聞

有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。（美聯社）

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

2026-04-30 04:40
網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

2026-04-24 19:49
一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

🎙️新冠新變種突變 70 多個更可怕？ 醫師教你如何應對

2026-04-28 09:35
酪梨富含維生素B群，有助減緩焦慮、壓力與憂鬱情緒。(圖／AI生成)

睡前吃這1水果…助放鬆神經、延長睡眠、還能調節褪黑激素

2026-04-22 02:00
卡爾森22年來早午餐都吃一樣的餐點。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Nic Wood ）

22年來早餐、午餐都一樣 CEO靠固定菜單維持身材

2026-04-30 20:44
烤香腸示意圖。（新華社）

「爆紅小吃」含大量致癌物 3隱藏危機比香腸、熱狗更糟

2026-04-24 19:11

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了