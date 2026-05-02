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長期服藥者小心 早上做這4件事 藥效恐打折

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藥師表示，早上服藥後的4個習慣，可能影響藥物效果。（圖／123RF）
藥師表示，早上服藥後的4個習慣，可能影響藥物效果。（圖／123RF）

不少人早上起床就喝咖啡，接著又吃保健品，並進行一場頗具強度的晨練，但藥師艾曼紐拉奧格邦納（Emmanuella Ogbonna）表示，若為固定早上用藥者，這些看似健康的習慣，可能影響藥物吸收或作用，讓藥效變得較不穩定。對此，她也整理四個常見情境，提醒長期用藥的民眾，最好先向醫師或藥師確認服用方式與時間間隔。

喝咖啡、茶 間隔1至2小時

美國雜誌「健康」（Health）報導，奧格邦納藥師指出，咖啡因可能干擾身體對部分藥物的吸收與代謝，研究指出，影響範圍包括包括部分慢性疾病用藥（例如糖尿病等），因此她建議，如果民眾須一早服藥，建議與咖啡或其他含咖啡因飲品（例如茶類）至少間隔1到2小時，若不確定自己的藥是否會受影響，應先向醫療人員確認。

保健食品 部分干擾藥物代謝

不只如此，奧格邦納藥師提醒，部分保健食品（例如膳食補充劑）可能干擾藥物吸收和代謝，進而影響藥效，此一觀點也被美國食品藥物管理局（FDA）提及。另有研究指出，中藥材北美黃連（goldenseal）萃取物也可能影響特定糖尿病藥物的吸收量，其他常見的鐵和鈣等營養補充劑，也易與某些藥物（例如抗生素）結合，進而出現療效降低的可能。

她建議，若有固定用藥又常吃保健食品，最好先把正在吃的品項列給醫師或藥師評估，確認是否需要錯開時間或避免併用。

牛奶、高脂早餐 恐影響藥效

奧格邦納藥師指出，常見早餐內容也可能干擾部分口服藥物的效果，研究也曾提及，牛奶中的鈣可能影響某些藥物（例如甲狀腺素）吸收效率，而高脂肪含量的早餐也可能降低部分藥物的療效。

不過她也提醒，有些藥本來就建議隨餐服用，因此仍應以藥袋標註的事項、藥品仿單的內容或醫囑為準，有疑問就先問醫師或藥師。

激烈運動 影響藥物吸收速度

奧格邦納藥師提到，運動有助於健康，但研究直指，過於激烈的運動可能讓身體器官的血流分配改變，影響藥物吸收速度，可能導致藥效表現不如預期，民眾若正在服用心臟病或控制血壓相關藥物，建議先與醫療人員討論較適合的運動強度與安排，相較之下，中等強度運動（例如快走）可能較不會影響用藥效果。

（本文由「健康醫療網」提供）

FDA 咖啡 糖尿病

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