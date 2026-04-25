我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

懷孕多補充膽鹼 增強胎兒神經系統、大腦發育

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。(圖／1...
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。(圖／123RF)

近年愈來愈多研究關注孕期膽鹼（Choline）補充的重要性，膽鹼與神經系統發育有關。部分研究顯示，孕期有較高的膽鹼攝取量，與兒童後續在注意力與資訊處理表現上的差異相關。但這類結果屬於功能性差異，並不能等於「提升智力」。

屬於水溶性營養素的膽鹼，歸類為類維生素B群，身體可以少量自行製造，但大部分還是得靠飲食攝取。台灣身心科醫師尤冠棠指出，懷孕時，營養需求變得更加複雜，除了多攝取鐵質、葉酸，膽鹼也是重要的營養素之一，幫助胎兒正常發育、增強神經功能，並促進母體的健康。

胎兒神經系統在孕後期快速發育，膽鹼的需求量相對提高，但不少孕婦的日常攝取量低於建議攝取量。依據美國國家衛生研究院建議，孕期建議膽鹼建議攝取量約為每日450mg，哺乳期建議攝取量約為每日550mg。

尤冠棠建議，可以透過日常飲食補充膽鹼，富含膽鹼的前三名食物包含蛋黃、牛肝或雞肝、鮭魚或其他脂肪魚。一顆雞蛋約含125至150mg膽鹼，是最容易取得的來源之一。動物肝臟屬於膽鹼密度很高的食物，但肝臟含有極高的維生素A，過量攝取恐有中毒風險，建議低頻率少量食用。

鮭魚是攝取優質Omega-3脂肪酸的絕佳天然來源，有助於胎兒大腦與視網膜發育，建議孕期適量攝取煮熟的鮭魚，1周1至2次250克替代紅肉是理想選擇。另外，優格、青花菜及其他十字花科蔬菜、蘑菇、胡蘿蔔、新鮮水果等，也含有較低濃度的膽鹼，可均衡飲食滿足每日所需的攝取量。

尤冠棠表示，當懷孕進入第三孕期（約六至九個月），不少孕婦開始出現疲倦、心悸、腦袋不清楚、睡不好等狀況，常被認為「肚子變大比較累」。其實這段時間正是母體與胎兒負荷快速上升的階段，不僅血液循環大幅增加、胎兒大量累積出生後要用的營養儲備，孕婦大腦也發生結構性調整。

尤冠棠提醒，第三孕期是胎兒體重迅速上升與大腦發育的關鍵期，應攝取充足鈣質與鐵質、膽鹼，每日均衡深綠色蔬菜、豆魚蛋肉類與全穀雜糧。而身體負荷上升的同時，母體神經系統也處於動態調整階段，近年腦影像研究顯示，孕期到產後期間，母體大腦會出現可觀的結構性變化。

「孕後期營養與休息的重要性，關係到胎兒發育與孕婦本身的身心穩定。」尤冠棠強調，適當讓身體休息格外重要，懷孕後期的準媽媽應隨時察覺情緒上的變化，透過輕散步、冥想紓解情緒，為分娩做好準備，懷孕後期適時的營養與休息，對產前與產後狀態都具有關鍵影響。

富含膽鹼的前三名食物包含蛋黃、牛肝或雞肝、鮭魚或其他脂肪魚。圖為鮭魚。(圖／AI...
富含膽鹼的前三名食物包含蛋黃、牛肝或雞肝、鮭魚或其他脂肪魚。圖為鮭魚。(圖／AI生成)

世報陪您半世紀

雞蛋

上一則

30歲女久坐小腿水腫 中醫師推薦2道食療改善

延伸閱讀

養生／蛋白質過量 恐有多項副作用

養生／蛋白質過量 恐有多項副作用
睡前喝牛奶讓孩子長不高？ 醫揭「精製糖」是關鍵

睡前喝牛奶讓孩子長不高？ 醫揭「精製糖」是關鍵
每天吃3顆椰棗 有助降血糖、膽固醇 1患者需適量攝取

每天吃3顆椰棗 有助降血糖、膽固醇 1患者需適量攝取
高齡健康懷孕指南 專家建言降低風險

高齡健康懷孕指南 專家建言降低風險

熱門新聞

穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
酪梨富含維生素B群，有助減緩焦慮、壓力與憂鬱情緒。(圖／AI生成)

睡前吃這1水果…助放鬆神經、延長睡眠、還能調節褪黑激素

2026-04-22 02:00
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
居家糞便檢測可以作為初步篩查工具，但有所限制，不能取代臨床的「金標準」腸鏡；尤其當病人已經出現便血、排便異常，或不明原因消瘦時，更應該及早就醫，而不是反覆自測；示意圖。（圖／123RF）

🎙️「無症狀」並非無危機 大腸癌篩查不可忽視

2026-04-21 09:35
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。（123RF）

逆轉脂肪肝關鍵在「代謝」 醫師傳授三招避免肝包油

2026-04-20 05:05
堅果。(圖／AI生成)

營養密度高、天然、易取得…心臟科醫師最這5大類食物

2026-04-22 02:00

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發