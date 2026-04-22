適合運動後食用…這10種水果「鉀」含量比香蕉還要高

西瓜。(圖／123RF)

香蕉因其多種健康益處長期受到推崇。它富含碳水化合物，是運動前後常見的點心選擇；同時方便攜帶，外皮自帶保護，隨手放進便當盒即可。然而，香蕉最廣為人知的特點是富含鉀離子，這種電解質有助於肌肉運作，也可維持體內水分平衡、調節神經系統，並支持心臟與腎臟健康。

據網站Chowhound報導，一般成年男性每日約需3400毫克鉀，女性約需2600毫克。一根中型香蕉含約451毫克，因此被視為良好來源。但實際上，有不少水果的含鉀量更高，而且有些可能出乎意料。如果你一直認為香蕉是補充鉀的最佳選擇，其實還有更多選項。以下10種水果同樣富含這種重要營養素，甚至超越香蕉。

酪梨

半顆中等大小的酪梨含有487毫克鉀，已高於一根中型香蕉。酪梨同時富含健康脂肪與膳食纖維，適合加入吐司、酪梨醬或冰沙中。

芭樂

芭樂可像蘋果一樣直接食用，連皮帶籽都能吃。一杯芭樂含有688毫克鉀，且維生素C含量高達每日建議攝取量的119%以上，有助於提升免疫力 。

體型小巧的奇異果其實富含鉀，一杯約含562毫克。可將其打成果泥後冷凍成冰棒，作為清爽吃法。

奇異果。(圖／AI生成)

大蕉（Plantain）

外觀類似香蕉的大蕉含鉀量更高，每杯含739毫克；若經烹調（如油炸或烘烤），每份甚至可達930毫克，超過一般香蕉的兩倍。

乾杏（Dried apricots）

乾杏不僅滿足甜食慾望，也富含鉀。半杯含約750毫克，相較之下，新鮮杏桃同等份量僅約200毫克。

西梅乾（Prunes）

西梅乾以高纖維有助消化聞名，每100克約含745毫克鉀，相當於9至10顆。可用於早餐或燉肉料理，增加風味與能量。

菠蘿蜜（Jackfruit）

常作為肉類替代品的熱帶水果菠蘿蜜富含纖維、抗氧化物與鉀，一杯含739毫克，是補充鉀的優質來源。

西瓜

西瓜不僅消暑解渴，兩片就可提供約640毫克鉀。除了直接食用，也適合加入夏日沙拉或飲品中。

人心果（Sapodilla）

人心果較少見，但每杯含794毫克鉀，是含鉀量最高的水果之一。果肉口感如果凍，風味類似灑上紅糖的梨子。

哈密瓜

哈密瓜同樣是優質鉀來源，一杯含473毫克。除了可當零食，也適合加入早餐碗中，並提供維生素C與β-胡蘿蔔素。