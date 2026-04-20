毛豆控糖、助降膽固醇 嘴饞可多吃 煮之前做1事更入味

毛豆熱量低、口感清脆，富含蛋白質和膳食纖維，挑選毛豆時，記得看豆莢是否飽滿。(圖／123RF)

毛豆是許多營養師推薦的健康零食，它富含蛋白質和膳食纖維，吃起來也很有飽足感。現在正是毛豆的季節，毛豆是尚未成熟的大豆，在七至八分熟時採收，因豆莢綠色帶有茸毛而稱為「毛豆」，嘴饞時不妨多吃點毛豆。

優質植物蛋白毛豆 改善血糖、助降膽固醇

大豆家族裡，毛豆、黃豆和黑豆都含有豐富的蛋白質，但不同品種的營養成分會有所差異。其中毛豆熱量低、口感清脆，富含蛋白質和膳食纖維，吃起來很有飽足感。

「EatingWell」訪問營養師Caroline Thomason指出，毛豆是一種營養豐富的植物蛋白，尤其適合糖尿病患者，它碳水化合物含量低、纖維含量高，有助於穩定血糖。

營養師Elizabeth Ward則指出，毛豆的膳食纖維也很多，特別是可溶性膳食纖維，有助於維持正常的膽固醇水平。而富含膳食纖維的食物還能幫助控制體重，體重也同樣會影響膽固醇。

毛豆若已煮熟 記得放冷凍保存

挑選毛豆時，記得看豆莢是否飽滿、顏色翠綠，茸毛茂密、摸起來硬挺，就是最新鮮的毛豆。

而毛豆及毛豆仁買回家後，如還沒煮，放保鮮袋冷藏可保存3-5天；若已煮熟的，放保鮮袋冷凍可保存1個月。

如何讓毛豆更入味？

毛豆可以蒸煮也可以涼拌吃，很多人則是特別愛吃滷味攤、居酒屋的涼拌黑胡椒毛豆，因為特別入味。其實涼拌毛豆不難，在家也可以自己做，不過想要像外賣的毛豆那麼入味可是有秘訣的。農糧署指出，毛豆在洗淨後用剪刀將頭尾尾端修剪，會更容易入味。

涼拌毛豆3招入味

1.頭尾修剪(更入味)

洗淨後用剪刀將頭尾尾端修剪，容易入味

2.沸水下鍋(八角去豆腥)

加入八角煮至滾水，再下毛豆莢汆燙3-4分鐘

3.冰鎮調味(更爽脆)

毛豆以冰水冰鎮，瀝乾後加入調味料拌勻