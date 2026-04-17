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健忘不等於失智 醫揭3判斷指標 「是否影響日常生活」

聯合新聞網
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醫師提醒，健忘不等於失智，老化健忘通常可在提示下回想起來，但失智症常影響做事順序...
醫師提醒，健忘不等於失智，老化健忘通常可在提示下回想起來，但失智症常影響做事順序及生活安排能力；示意圖。（圖／123RF）

很多人上了年紀變得容易忘東忘西，不禁讓人懷疑是不是得了失智症？醫師指出，將「健忘＝失智」簡單畫上等號是一種常見誤解，要判斷是否為疾病，關鍵在於觀察日常生活是否受到影響，以及是否出現持續性的變化。

失智症專科醫師繁田雅弘在著作「知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門」表示：「健忘＝失智症這樣的單純想法並不正確，要區分老化造成的健忘與失智症，有三個可作為參考的重點。」

「忘記」屬正常老化 不是疾病

在失智症門診中，經常有家屬帶著長輩前來就醫，表示「最近記憶力變得很差」，但實際檢查後發現，許多案例並非失智症，而是屬於正常老化範圍。

人隨著年齡增長，記憶力自然會比年輕時下降。雖然有些家屬會覺得怎麼會忘得這麼誇張，但老化速度本來就存在個體差異。僅因比他人稍快，就認定是疾病過於武斷。

即使是專業醫師，也難以在一次診察中明確區分正常老化與失智症。真正重要的不是「忘了什麼」，而是整體生活是否出現變化。

兩者差別最大 是否影響日常生活

老化型健忘與失智症最大的差別，在於「是否對日常生活造成影響」。

例如，老化造成的健忘，可能會出現「想不起昨天吃了什麼」、「去買東西卻忘記要買什麼」、「搞錯日期或星期」等情況，但通常在提示之下能回想起來，或事後能自行想起，不至於影響整體生活。

但失智症則不同。不只是忘記內容的一部分，而是連「整個經驗本身」都消失。例如，不是忘記昨天吃什麼，而是連「有沒有吃過飯」都不記得；外出時，也可能連「為什麼來到這裡」的目的都無法理解，這種情況會讓日常生活運作變得困難。

需要注意的是，「想不起來」並不等於記憶完全消失。在失智症初期常見的「先忘記近期事情」，其實比較接近「記憶尚未穩定形成」。大腦中的海馬迴負責整理與儲存資訊，一旦這個功能變弱，就會出現「資料已存在，但無法順利提取」的情況。

例如，將女兒叫成「姐姐」，或用已故親人的名字稱呼，並不代表忘記對方的存在，而是大腦中臉孔、名字與記憶的連結變得不穩定。

這種狀態就像Wi-Fi訊號不穩，資料仍在，但暫時無法順利顯示。因此，即使被叫錯名字，也不必認為自己被遺忘，反而可能代表對方將你視為親近且安心的存在。

老化還是失智 從3方面觀察

對家屬而言，判斷兩者並不容易，但可透過以下三個指標作為參考。

一、是否能在提示下想起

老化型健忘通常在他人提醒後能回想起來；失智症則可能即使有提示仍無法理解。

二、生活安排能力是否維持

若仍能正常完成料理、購物與約會安排，多屬老化範圍；若開始難以規劃與執行日常事務，需提高警覺。

三、症狀是否持續

偶發性失誤不必過度擔心，但若相同情況持續約半年，或頻率明顯增加，建議諮詢專業醫師。

失智初期 「做事順序」出現異常

在失智症初期，比起記憶問題，「做事的順序與安排能力」往往更早出現異常。

所謂段落安排能力，是指依序完成多個步驟的能力，例如做菜、做家事或管理行程。當這種能力下降時，可能會出現「不知道下一步要做什麼」、「搞錯約會時間」、「無法完成日常流程」等情況。

這種能力需要記憶、注意力與判斷力共同運作，因此一旦大腦功能出現問題，日常生活就會逐漸出現混亂，而這往往是家屬最早察覺的不對勁。

「一直重複同樣的話」未必是失智

許多家屬會擔心長輩反覆講同樣的事情，但這並不一定代表失智。人本來就會反覆談論印象深刻或喜歡的話題；年長者也可能因對記憶缺乏信心，而重複確認同一件事。

關鍵不在於「說了幾次」，而是背後原因。如果只是確認或表達不安，且生活仍能正常進行，多半仍屬老化範圍。

失智症並非少數人的特殊疾病，而是與高齡社會密切相關的普遍議題。正確認識才是減少恐懼的第一步。理解之後，不僅能避免過度擔心，也能更適切地陪伴與支持家人。

最重要的是，不要將「健忘」直接等同於失智症，並留意早期變化往往出現在「生活安排能力」，而不只是記憶本身。

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