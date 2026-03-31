吃錯老很快 營養師購物清單曝光 7種食物抗老減齡

研究指出，莓果的高品質抗氧化物能預防發炎，有助於提升運動與認知功能。（圖／123RF）

隨著年齡增長，身體的變化不只表現在外表，還包括肌肉流失、骨密度下降、血管彈性變差，以及氧化壓力累積。多數人真正開始發覺身體的老化，往往已經偏晚，與其等到體力下滑、健康出問題才補救，不如從現在的飲食結構就開始調整。

年紀增加後，身體合成肌肉的能力下降，即使吃得比較少，反而更需要高品質蛋白質與營養密度高的食物。研究建議，健康長者每日蛋白質攝取量應達每公斤體重約1.0至1.3克，才能維持肌力與活動能力。但問題在於，很多人蛋白質吃不夠，卻吃了一堆精緻澱粉與加工食品，這才是真正加速老化的原因。

對抗老化，史丹佛大學物理醫學與復健學教授、史丹佛生活方式醫學中心主任邁克爾·弗雷德里克森醫學博士最建議的是以天然食物為主的地中海飲食 模式，這種飲食被證實能降低心血管疾病 、糖尿病與認知退化風險。其飲食重點其實很簡單，每餐有蛋白質、一半餐盤是蔬果、主食選全穀類、脂肪來源以「好的脂肪」為主，還要少吃高糖、高鹽、超加工食品。

如果暫時還不能完全以地中海飲食為每天的飲食，不妨先試著在每餐之中融入一些抗老化營養素。「EatingWell」營養師Isabel Vasquez撰文指出，自己會適時在每周購物清單中加入以下七種食物，以針對老化過程中最關鍵的發炎、氧化壓力、腸道健康與肌肉流失等問題給予補給。

1.克菲爾 (Kefir)發酵乳製品

克菲爾富含鈣質，對51歲以上的女性及70歲以上的男性尤為重要。更重要的是，它是高品質蛋白質與益生菌的來源。研究發現，擁有多元腸道微生物群的年長者更健康，且具備較低的LDL膽固醇與更佳的活動能力。

2.酪梨

富含纖維與有益心臟健康的脂肪，有助清除膽固醇。研究發現，每天食用酪梨能提升中高齡女性皮膚彈性與緊緻度，改善皺紋。

3.橄欖油

富含單元不飽和脂肪與強效抗氧化劑「多酚」，有助於降低阿茲海默症 與心血管疾病的死亡風險。

4.烤鷹嘴豆

僅半杯鷹嘴豆就含有每日需求量21%的纖維。纖維對於管理糖尿病、癌症及神經退化性疾病至關重要，還能隨年齡增長促進腸道健康。

5.咖啡

咖啡富含抗氧化劑，根據2024年的一項研究發現，適量喝咖啡的人，其生物年齡（細胞與組織狀態）往往比實際年齡更年輕。 老化過程中需重視蛋白質攝取，保持肌力與活動能力，研究發現，咖啡富含抗氧化劑，適量喝的人，其細胞與組織狀態往往比實際年齡更年輕。（圖／123RF）

6.冷凍莓果

莓果的高品質抗氧化物能預防發炎與氧化壓力。研究指出，莓果有助於提升運動與認知功能，預防阿茲海默症、失智症等神經退化問題。

7.奇亞籽

奇亞籽是Omega-3脂肪酸(ALA)、維生素與礦物質的絕佳來源，能有效預防便秘、控制膽固醇並降低罹癌風險。