吃錯老很快 營養師購物清單曝光 7種食物抗老減齡
隨著年齡增長，身體的變化不只表現在外表，還包括肌肉流失、骨密度下降、血管彈性變差，以及氧化壓力累積。多數人真正開始發覺身體的老化，往往已經偏晚，與其等到體力下滑、健康出問題才補救，不如從現在的飲食結構就開始調整。
年紀增加後，身體合成肌肉的能力下降，即使吃得比較少，反而更需要高品質蛋白質與營養密度高的食物。研究建議，健康長者每日蛋白質攝取量應達每公斤體重約1.0至1.3克，才能維持肌力與活動能力。但問題在於，很多人蛋白質吃不夠，卻吃了一堆精緻澱粉與加工食品，這才是真正加速老化的原因。
對抗老化，史丹佛大學物理醫學與復健學教授、史丹佛生活方式醫學中心主任邁克爾·弗雷德里克森醫學博士最建議的是以天然食物為主的地中海飲食模式，這種飲食被證實能降低心血管疾病、糖尿病與認知退化風險。其飲食重點其實很簡單，每餐有蛋白質、一半餐盤是蔬果、主食選全穀類、脂肪來源以「好的脂肪」為主，還要少吃高糖、高鹽、超加工食品。
如果暫時還不能完全以地中海飲食為每天的飲食，不妨先試著在每餐之中融入一些抗老化營養素。「EatingWell」營養師Isabel Vasquez撰文指出，自己會適時在每周購物清單中加入以下七種食物，以針對老化過程中最關鍵的發炎、氧化壓力、腸道健康與肌肉流失等問題給予補給。
1.克菲爾 (Kefir)發酵乳製品
克菲爾富含鈣質，對51歲以上的女性及70歲以上的男性尤為重要。更重要的是，它是高品質蛋白質與益生菌的來源。研究發現，擁有多元腸道微生物群的年長者更健康，且具備較低的LDL膽固醇與更佳的活動能力。
2.酪梨
富含纖維與有益心臟健康的脂肪，有助清除膽固醇。研究發現，每天食用酪梨能提升中高齡女性皮膚彈性與緊緻度，改善皺紋。
3.橄欖油
富含單元不飽和脂肪與強效抗氧化劑「多酚」，有助於降低阿茲海默症與心血管疾病的死亡風險。
4.烤鷹嘴豆
僅半杯鷹嘴豆就含有每日需求量21%的纖維。纖維對於管理糖尿病、癌症及神經退化性疾病至關重要，還能隨年齡增長促進腸道健康。
5.咖啡
咖啡富含抗氧化劑，根據2024年的一項研究發現，適量喝咖啡的人，其生物年齡（細胞與組織狀態）往往比實際年齡更年輕。
6.冷凍莓果
莓果的高品質抗氧化物能預防發炎與氧化壓力。研究指出，莓果有助於提升運動與認知功能，預防阿茲海默症、失智症等神經退化問題。
7.奇亞籽
奇亞籽是Omega-3脂肪酸(ALA)、維生素與礦物質的絕佳來源，能有效預防便秘、控制膽固醇並降低罹癌風險。
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