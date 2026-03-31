我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

吃錯老很快 營養師購物清單曝光 7種食物抗老減齡

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究指出，莓果的高品質抗氧化物能預防發炎，有助於提升運動與認知功能。（圖／123...
研究指出，莓果的高品質抗氧化物能預防發炎，有助於提升運動與認知功能。（圖／123RF）

隨著年齡增長，身體的變化不只表現在外表，還包括肌肉流失、骨密度下降、血管彈性變差，以及氧化壓力累積。多數人真正開始發覺身體的老化，往往已經偏晚，與其等到體力下滑、健康出問題才補救，不如從現在的飲食結構就開始調整。

年紀增加後，身體合成肌肉的能力下降，即使吃得比較少，反而更需要高品質蛋白質與營養密度高的食物。研究建議，健康長者每日蛋白質攝取量應達每公斤體重約1.0至1.3克，才能維持肌力與活動能力。但問題在於，很多人蛋白質吃不夠，卻吃了一堆精緻澱粉與加工食品，這才是真正加速老化的原因。

對抗老化，史丹佛大學物理醫學與復健學教授、史丹佛生活方式醫學中心主任邁克爾·弗雷德里克森醫學博士最建議的是以天然食物為主的地中海飲食模式，這種飲食被證實能降低心血管疾病、糖尿病與認知退化風險。其飲食重點其實很簡單，每餐有蛋白質、一半餐盤是蔬果、主食選全穀類、脂肪來源以「好的脂肪」為主，還要少吃高糖、高鹽、超加工食品。

如果暫時還不能完全以地中海飲食為每天的飲食，不妨先試著在每餐之中融入一些抗老化營養素。「EatingWell」營養師Isabel Vasquez撰文指出，自己會適時在每周購物清單中加入以下七種食物，以針對老化過程中最關鍵的發炎、氧化壓力、腸道健康與肌肉流失等問題給予補給。

1.克菲爾 (Kefir)發酵乳製品

克菲爾富含鈣質，對51歲以上的女性及70歲以上的男性尤為重要。更重要的是，它是高品質蛋白質與益生菌的來源。研究發現，擁有多元腸道微生物群的年長者更健康，且具備較低的LDL膽固醇與更佳的活動能力。

2.酪梨

富含纖維與有益心臟健康的脂肪，有助清除膽固醇。研究發現，每天食用酪梨能提升中高齡女性皮膚彈性與緊緻度，改善皺紋。

3.橄欖油

富含單元不飽和脂肪與強效抗氧化劑「多酚」，有助於降低阿茲海默症與心血管疾病的死亡風險。

4.烤鷹嘴豆

僅半杯鷹嘴豆就含有每日需求量21%的纖維。纖維對於管理糖尿病、癌症及神經退化性疾病至關重要，還能隨年齡增長促進腸道健康。

5.咖啡

咖啡富含抗氧化劑，根據2024年的一項研究發現，適量喝咖啡的人，其生物年齡（細胞與組織狀態）往往比實際年齡更年輕。

老化過程中需重視蛋白質攝取，保持肌力與活動能力，研究發現，咖啡富含抗氧化劑，適量...
老化過程中需重視蛋白質攝取，保持肌力與活動能力，研究發現，咖啡富含抗氧化劑，適量喝的人，其細胞與組織狀態往往比實際年齡更年輕。（圖／123RF）

6.冷凍莓果

莓果的高品質抗氧化物能預防發炎與氧化壓力。研究指出，莓果有助於提升運動與認知功能，預防阿茲海默症、失智症等神經退化問題。

7.奇亞籽

奇亞籽是Omega-3脂肪酸(ALA)、維生素與礦物質的絕佳來源，能有效預防便秘、控制膽固醇並降低罹癌風險。

阿茲海默症 心血管疾病 地中海飲食

上一則

脂肪肝年輕化兇手是它 醫曝3神飲：牛奶、豆漿別當水喝

延伸閱讀

更年期「腦霧」讓人 思考遲鈍 補充5營養素改善記憶

更年期「腦霧」讓人 思考遲鈍 補充5營養素改善記憶
這位科學家研究蛋白質和健康老化 這是他一天吃的食物

這位科學家研究蛋白質和健康老化 這是他一天吃的食物
你每天喝對了嗎…茶、咖啡 哪種飲品對腸胃心腦更有益？

你每天喝對了嗎…茶、咖啡 哪種飲品對腸胃心腦更有益？
大肚腩+血脂高…恐是血管老化早期警訊 應改善日常3件事

大肚腩+血脂高…恐是血管老化早期警訊 應改善日常3件事

熱門新聞

馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症。示意圖。本報資料照片 劉沁娥

🎙️越來越多人眼前飄黑影…飛蚊症成因大公開 這些族群最危險

2026-03-24 09:35
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。（本報資料照片）

前立委郭正亮直播眼歪嘴斜 醫揭面癱5前兆 流感也要小心

2026-03-26 04:56
腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
蹲馬桶很用力，可能真的會猝死，危險的關鍵來自於兩個動作。（本報資料照片）

蹲馬桶很用力恐猝死 醫指危險關鍵來自2個動作：真的很常見

2026-03-28 04:48

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒王德棻領銜