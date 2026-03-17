每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身

醫師提醒，每晚7至7.5小時睡眠可改善代謝健康，降低糖尿病風險，提升生活品質；示意圖。（圖／123RF）

很多人可能不知道，睡眠與第二型糖尿病 之間存在密切的雙向關係，糖尿病可能影響睡眠品質，而睡眠不足或睡眠障礙，也會增加罹患糖尿病的風險。

一項新研究指出，每晚睡眠時間7至7.5小時與較低的胰島素阻抗和更好的代謝健康相關。發表在英國醫學期刊《BMJ Open Diabetes Research & Care》的研究，分析了2萬3000多名20至80歲的參與者，發現每晚睡約7小時18分鐘，胰島素敏感性最佳，胰島素阻抗風險最低。

胰島素阻抗是指肌肉、脂肪和肝臟細胞對胰島素反應不佳，導致血糖升高，是第二型糖尿病的重要前兆。研究使用eGDR作為衡量胰島素敏感性的指標，數值越高代表代謝健康越好。

此外，若平日睡眠不足，周末補眠一至兩小時可部分改善代謝，但長期穩定的每晚7至7.5小時睡眠仍最理想。

如果你常打鼾、白天嗜睡或夜間頻繁醒來，可能患有睡眠呼吸中止症，尤其對糖尿病患者影響更大。呼吸暫停會增加血液中的二氧化碳，導致胰島素阻抗，使血糖升高，長期可能引發高血壓、心血管疾病 ，甚至早晨頭痛。睡眠不足還會降低運動動力、影響飲食計畫，增加情緒波動和忘記服藥的風險。

睡眠呼吸中止症高風險族群

．BMI >25（過重）或 >30（肥胖）的人

．40 歲以上

．吸菸者

．有家族遺傳傾向者

阻塞性睡眠呼吸中止症是最常見的一種，呼吸中斷是由氣道阻塞引起，通常伴隨打鼾。對糖尿病患者，阻塞性睡眠呼吸中止症的嚴重程度與血糖控制不良有相關。症狀包括：日間嗜睡；煩躁、情緒低落；性功能障礙；持續疲倦；打鼾等，若出現上述症狀，建議與醫師討論睡眠檢查，該檢查會監測眼球運動、腦波、肌肉活動、心跳、呼吸與血氧濃度，判斷是否有睡眠呼吸中止症。

對糖尿病患者而言，管理睡眠呼吸中止症對血糖控制至關重要，同時也能改善精神狀態與生活品質。