放屁幾次算健康？一天59次都可能 研究揭7原因排氣增加

研究顯示，健康成年人平均每天排氣次數可能高達32次，超過傳統估計的14次，排氣增加可能與高纖食物、食物不耐症及其他健康問題有關；示意圖。(圖／123RF)

放屁雖然常成為玩笑話題，甚至讓人尷尬，但其實是正常且必要的生理現象。腸道在消化過程中會產生氣體，而排氣正是身體釋放多餘氣體的方式。不過，一天放幾次屁才算正常？長期以來，醫學文獻普遍認為，健康成年人平均每天排氣約10至20次，常被引用的數字約為14次。不過，近期一項小型研究使用可穿戴氣體感測裝置監測38名健康成年人，發現受試者平均每天排氣約32次，範圍從4次到59次不等。

研究人員指出，過去多仰賴自我回報紀錄，可能低估實際次數。然而，專家提醒該研究樣本數有限，且受試者攝取了益生元纖維，可能提高產氣量，因此仍需更大規模研究確認。整體而言，排氣次數存在極大個體差異，了解自身狀態比追求固定數字更重要。

為什麼會放屁？

腸道氣體主要來自兩個來源：一、吞入空氣，吃太快、喝氣泡飲料、嚼口香糖、邊吃邊說話、打呼或用口呼吸，都可能讓空氣進入消化道。部分空氣會打嗝排出，其餘則經腸道排出。

二、腸道細菌發酵，未在小腸完全消化的碳水化合物（例如纖維、乳糖、果糖及某些可發酵碳水化合物）進入大腸後，會被腸道細菌分解，產生氫氣、甲烷、二氧化碳、少量含硫氣體（造成氣味）。而且因為每個人的腸道菌組成不同，因此產氣量也不同。

專家指出，下列因素都可能增加排氣次數。

一、高纖或難消化食物

某些食物較容易在腸道中產生氣體，例如豆類、十字花科蔬菜（如花椰菜、甘藍菜、抱子甘藍）、洋蔥與大蒜等。這些食物富含纖維或含硫化合物，在大腸中被細菌分解後會產生較多氣體。此外，含糖醇的食品（如山梨醇、木糖醇）以及乳製品（對乳糖不耐者而言）也可能增加產氣量。

二、食物不耐症

當消化系統無法有效分解某些成分時，未消化的物質進入大腸後會被細菌發酵，產生額外氣體。常見情況包括乳糖不耐、麩質敏感以及乳糜瀉。這些狀況除了增加排氣外，也可能伴隨腹脹、腹瀉或腹痛等症狀。

三、腸道疾病與相關全身性疾病

某些腸道疾病會直接增加產氣或影響氣體排出，例如腸躁症、小腸菌叢過度生長與憩室症。此外，一些全身性疾病雖不屬於腸道疾病，但可能因影響腸胃蠕動而導致腹脹與排氣增加，例如甲狀腺低下、糖尿病（特別是合併自主神經病變時）與硬皮症。

四、腸道蠕動變慢

當腸道蠕動速度減慢或出現便祕時，食物與消化殘渣在腸道停留時間延長，產氣菌增多，氣體更容易累積，進而造成腹脹與排氣增加。

五、年齡增加

隨著年齡增長，腸道蠕動與代謝速度可能逐漸下降，使氣體排出效率降低，因此較容易感到腹脹或排氣頻率增加。

六、產後與睡眠呼吸中止症

女性產後腸胃功能可能需要一段時間恢復，期間可能較容易出現脹氣。另一方面，睡眠呼吸中止症患者因夜間口呼吸或打呼，可能吞入較多空氣，導致清晨腹脹或排氣增加。

七、某些藥物

部分藥物也可能引起脹氣或排氣增加，例如鴉片類止痛藥、抗生素、抗憂鬱劑、抗膽鹼藥物、某些降血壓藥物，以及部分維生素補充劑。若懷疑與用藥有關，應諮詢醫師討論是否需要調整。

如果放屁氣味很重代表生病嗎？多數情況下，氣味強烈只是與飲食及腸道細菌代謝有關，通常不代表嚴重疾病。不過，若排氣增加同時出現以下症狀，應盡快就醫，包含持續腹痛、嚴重腹脹、慢性腹瀉或便祕、不明原因體重減輕、直腸出血、貧血或者排便習慣突然改變。

多數情況並非嚴重疾病，但若同時出現持續性或不明原因的症狀，建議儘早就醫檢查。

可以如何減少腸氣呢？若排氣過於頻繁或伴隨腹脹不適，可從生活習慣著手調整。規律運動有助於促進腸道蠕動，使氣體更順暢排出，同時也應避免長時間久坐。維持充足水分攝取，能幫助預防便祕，減少氣體在腸道中累積。

飲食方面，若本身有乳糖不耐情況，可減少乳製品攝取。此外，氣泡飲料與含高果糖玉米糖漿的飲品容易增加腸道氣體，建議適量減少。

若近期因健康或減重目的而大幅改變飲食型態，也可能讓腸道一時難以適應，應盡量避免短時間內劇烈調整飲食內容。另外，若懷疑脹氣與藥物有關，也可與醫師討論是否存在副作用或調整用藥的可能性。(元氣網)