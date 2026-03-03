我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗無人機與飛彈襲擊巴林美軍基地 稱「摧毀基地指揮總部」

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

元宵節吃元宵、湯圓掌握三大原則 中醫師：便秘長輩可吃「這口味」

記者沈能元／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫師徐瑋憶表示， 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，有助於增加消化效率。（本報資料照片）
中醫師徐瑋憶表示， 吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，有助於增加消化效率。（本報資料照片）

今天是元宵節，重頭戲就是吃元宵。中醫師徐瑋憶表示，無論元宵節享用的是元宵或湯圓，主體都是糯米，煮熟後黏性極強，在胃裡容易形成黏稠團塊，脾胃虛弱者若食用過量或進食時間太晚，易形成「食積」，引發噁心胸悶、噯氣吞酸、腹痛脹氣等症狀，建議吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」。

徐瑋憶說，元宵與湯圓兩者的差異在於元宵是將餡料切成小塊，沾水後放在裝有糯米粉的籮筐中不斷搖晃，以搖製的方式把糯米粉一層層包裹在不同餡料的外表，而湯圓則是先用糯米粉加水和成麵團，再以揉製的方式包入內餡。

以中醫角度來看，糯米的性味甘溫，具有補中益氣的功效，但其質地黏滯難化，脾胃虛弱者若食用過量或進食時間太晚，易形成「食積」，引發噁心胸悶、噯氣吞酸、腹痛脹氣等症狀。這不僅增加腸胃負擔，更可能因「胃不和則臥不安」而影響睡眠品質。

吃元宵需掌握三大原則，就是「少量吃」、「盡早吃」和「配茶吃」。徐瑋憶建議，一天吃一顆元宵就好，而且吃的時間建議提早，若仍在晚上食用，最好飯後出門散步走動，藉此可活化副交感神經，有助於促進腸胃消化液分泌，並增加消化效率。

元宵中常見餡料像是黑芝麻與花生，在選擇上也有小撇步。黑芝麻味甘平，入肝腎與大腸經，可滋補肝腎且養血，不過由於有潤腸通便的效果，適合虛性便秘的老年人，但易腹瀉或痰濕重者應避免。花生性味甘平，入脾肺經，可醒脾和胃且潤肺，但花生屬「發物」，濕熱體質或易上火者應避開，以免引發皮膚搔癢或冒痘。

除了芝麻與花生以外，內餡常添加大量油脂與砂糖，糖尿病及高血脂患者應淺嚐即止，避免肥厚甘味的食物加重病情。吃元宵時搭配薑茶或是陳皮茶，不僅能解膩，還可減少脹氣發生。徐瑋憶提醒，若食後仍感到脹氣，可以趕緊按摩以下穴道或是搭配消食積的茶飲，緩解腹部不適。

徐瑋憶說，按摩穴道包括合谷穴，位置在手部大拇指和食指併攏，虎口交界隆起之處即是穴道。功效屬於手陽明大腸經原穴，可行氣助消化，舒緩胃痛與腹脹。足三里穴位置於膝蓋外膝眼處下三寸，約莫食指至小指四指併攏的距離，功效屬足陽明胃經的合穴，可調節脾胃，緩解胃食道逆流及消化不良。內關穴位置在手腕內側橫紋往手肘方向三個手指橫幅，兩條筋中間即是穴道。功效為內關主管心、胸、胃的疾病，能平衝降逆，緩解噁心嘔吐。

至於消積茶，成分為木香3g、砂仁3g、陳皮3g、生薑3片、薄荷葉少許，做法是將薄荷以外的材料放入冷水中煮沸，再轉小火煮約5至10分鐘後關火，放入薄荷葉蓋上鍋蓋悶3至5分鐘即可放溫飲用；功效為木香可行氣止痛，配合砂仁與陳皮能消除脘腹脹滿，再加上薄荷則減胃部痙攣，使得腸胃蠕動恢復順暢。

世報陪您半世紀

上一則

將「瘦瘦針」當美容保養品 當心「報復性復胖」上身

延伸閱讀

中醫教春天養肝攻略 打造整年健康

中醫教春天養肝攻略 打造整年健康
元宵節到來 營養師曝湯圓「這樣吃」避免脹氣又應景

元宵節到來 營養師曝湯圓「這樣吃」避免脹氣又應景
元宵節「吃湯圓不長肉」 營養師揭3原則

元宵節「吃湯圓不長肉」 營養師揭3原則
早餐不能省 溫熱飲食幫助腸胃運作 提升免疫力

早餐不能省 溫熱飲食幫助腸胃運作 提升免疫力

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
長者骨折常被視為「意外事件」，但背後多因「骨質疏鬆」這個隱形推手所致；示意圖。（123RF）

長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意

2026-02-26 04:41

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」