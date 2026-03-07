喝茶避開6地雷添加物 營養師建議加「它」讓抗氧化力飆升

我的頻道

營養師提醒，一杯茶選對搭配與飲用時機、避開錯誤配料，才能發揮茶的抗氧化與保護心血管的功效；示意圖。（圖／123RF）
每天一杯茶看似簡單，其實加什麼、怎麼泡都會影響健康效果。避開錯誤配料、選對搭配與時機，才能真正發揮茶的抗氧化與保護心血管的優勢。

茶是世界上最受歡迎的飲品之一，研究顯示，經常飲茶的人不僅壽命較長，罹患心臟病的風險也較低。這份健康紅利主要源於茶葉中豐富的多酚、黃酮類及兒茶素，這些強大的抗氧化劑能清除體內自由基，減少發炎。

然而，許多人在喝茶時為了調整口味，常會隨手加入一些配料。營養專家提醒，想要獲得茶的完整益處，有些常見的成分最好避開。以下幾種東西，專家不建議放入茶裡。

1.過量的牛奶或奶油：

很多人喜歡奶茶，但乳製品中的蛋白質會與茶多酚結合，降低其含量與活性。若非加不可，建議盡量減少用量，或在沖泡結束、浸泡時間足夠後再加入熱牛奶。

2.精製糖：

糖分不僅增加額外熱量，也會降低多酚的生物利用度。若覺得純茶苦澀，建議改用肉桂等香料調味。

3.人工甜味劑：

世界衛生組織（WHO）警告，長期攝取阿斯巴甜等代糖可能增加糖尿病與心臟病風險。國際癌症研究機構（IARC）也指出代糖可能具潛在致癌性，應避免添加。

4.精油：

有些人會在茶裡滴幾滴精油，認為有舒壓、醒腦的功用。事實上，即使是被認定可口服的精油，也要注意食用的安全性，且精油的濃度極高，如薄荷精油一滴約等於26杯薄荷茶，未經專業指導攝取可能引發嚴重健康問題。

5.含塑膠成分的茶包：

研究發現，部分塑膠茶包在熱水中會釋放數十億個微塑膠與奈米塑膠。建議還是優先選擇「散裝茶葉」，不僅風味更醇厚，也能避開環境激素的威脅。

6.重複煮沸的「舊水」與過熱的水：

重複煮沸的水含氧量低，會使茶味變淡。此外，水溫太低或過高，都會影響茶的品質。水溫若不夠高，茶葉的物質無法充分釋放出來；但水溫太高（超過 90°C），又會破壞茶葉中部分有效成分。應根據茶種控制水溫。

茶加檸檬 最能抗氧化

如果覺得只有茶就是單調，還是想加點什麼的話，肉桂、蜂蜜、薄荷、薑都可以，最推薦的則是「檸檬」。

根據營養學家 Patricia Bannan 指出，檸檬中的維生素 C（抗壞血酸）能讓兒茶素在人體內更加穩定。由於兒茶素在小腸的非酸性環境中極易降解，檸檬就像是它的「天然防腐劑」，能顯著保留兒茶素並提高吸收率。

喝茶時機 晚喝應減量

除了添加物，喝茶的時間也很重要。喝茶一般建議以上午到中午為主，下午若太晚喝應減量，以免影響睡眠或增加夜尿。

喝茶不僅是種生活享受，更是一門學問。學會避開不利健康的東西，選擇天然食材，才能得到喝茶的最佳健康效益。

