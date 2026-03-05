3項牙齒護理產品效果有限 牙醫師不推

刷牙時若未選擇正確工具，恐事倍功半；示意圖。（圖／123RF）

市面上充斥著看似溫和、對口腔友善的產品，但有些在牙醫的專業角度中是絕對不會選擇的。日本牙醫師野尻真里說明為何不選擇某些口腔清潔用品。

近年來，愈來愈常看到矽膠製的口腔清潔用品，許多人會覺得「看起來不會痛」、「好像不會傷到牙齦」，但正如這樣的印象，矽膠對牙齒上的汙垢（牙菌斑）來說，實在是「太溫和了」。結論來說，矽膠製口腔清潔用品最大的缺點，就是「不會痛，但也不容易把汙垢清乾淨」。

矽膠製刷毛 恐刷不掉牙菌斑

牙菌斑就像是附著在排水孔上的黏滑汙垢。清理排水孔時，需要用刷子反覆刷洗才能去除；口腔中的牙菌斑也是一樣，必須透過物理性的摩擦才能刷掉。就這一點而言，矽膠材質的清潔力並不充分。

由於矽膠刷毛無法深入牙周囊袋，若想預防牙周病，建議使用一般牙刷，並以約45度角貼合牙面與牙齦交界處刷牙。

不過，矽膠製產品也並非完全不能使用。例如矽膠製牙間刷，在外出用餐後，作為簡單清除牙縫食物殘渣的工具是合適的；與牙籤相比，較不容易傷害牙縫是其優點。回到家後，仍應使用牙線或牙間刷，確實清除牙縫中的牙菌斑。

此外，即使不是矽膠製，只要是刷毛過於柔軟的牙刷（特別是用手指一壓就塌陷、無法恢復彈性的產品），同樣無法刷乾淨。有些產品即使標示為「一般硬度」，實際上仍相當柔軟。

用手指一碰就「軟趴趴」輕易彎折、缺乏彈性的刷毛，對於牙菌斑這種頑固汙垢而言，清潔力明顯不足。柔軟型牙刷應限於重度牙周病患者，或手術後依牙醫師指示使用。當然，也不是刷毛愈硬愈好，一般情況下選擇「普通」硬度即可。

多功能牙刷 反降低清潔效率

帶有凸塊的牙刷，特別受到女性歡迎。這類產品主打在刷牙同時，可按摩法令紋等口周部位。忙碌之中，想著「如果刷牙時也能順便做美容保養」，這樣的想法相當自然。男性之中，也有人會被「按摩功能」、「省時」、「一舉兩得」等標語吸引而選擇。

然而，牙刷最根本的目的，是將附著在牙齒表面，以及牙齒與牙齦交界處的牙菌斑，確實刷除。凸塊的存在會降低牙刷的操作性，使得刷到後牙深處變得更加困難。

特別是上顎後牙的臉頰側，本來就是容易刷不乾淨的部位，使用帶凸塊的牙刷後，難度更高。至於下顎後牙的內側（舌側），則是牙根部特別容易殘留牙菌斑的地方，但凸塊容易碰到舌頭，導致牙刷無法順利操作的情況並不少見。

並非否定口周按摩本身，而是應該將「刷牙」與「按摩」分開進行。刷牙時專注於清潔，按摩則作為另一項保養，分別仔細進行，才能同時維持口腔健康與外觀。

此外，不只是凸塊設計，標榜「一下就能刷完」的寬大刷頭（大刷頭）牙刷也是同樣的問題。刷頭愈大、愈厚，愈難實際深入口腔後方狹窄的區域。所謂「一次刷完」，往往代表細節處反而刷不乾淨，整體清潔效率下降，甚至本末倒置，變成因為工具太大而刷不到。

無添加牙膏 搭配含氟漱口水

一聽到「無添加」，很多人會聯想到天然、對身體好，而忍不住想選擇。但是牙膏中所含的有效成分，都是經科學證實，對預防蛀牙、牙周病與口臭有效的成分；只要依正確方式使用，對人體無害也已獲得確認。

過去曾有蛀牙經驗，或蛀牙風險較高的人，若刻意避開含氟牙膏，很容易陷入反覆蛀牙治療的惡性循環。同樣地，牙周病已在進行中的人，若使用不含殺菌成分的牙膏，牙周病特有的口臭反而可能加重。

氟能在牙齒因蛀牙菌而開始溶解時，促進牙齒表面修復的「再礦化」，在蛀牙預防上扮演極為重要的角色。氟是蛀牙預防中不可或缺的一環，尤其在成人蛀牙預防上，氟的濃度是關鍵。

實際上，也有不少人在改用無添加牙膏數年後，蛀牙數量突然大增而回診的案例。此外，茶垢、咖啡等造成的著色（色斑）也較不易去除，增加牙齒泛黃累積的風險。

不過，無添加並不等於不好。對於不喜歡牙膏使用感，或對特定成分過敏的人來說，無添加牙膏反而更適合。牙膏本身也具有降低牙刷摩擦的潤滑作用，因此並非無添加就「沒有意義」。

若使用無添加牙膏，建議搭配含氟漱口水，或含殺菌成分的漱口水作為最後的加強清潔。