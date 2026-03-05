我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

3項牙齒護理產品效果有限 牙醫師不推

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
刷牙時若未選擇正確工具，恐事倍功半；示意圖。（圖／123RF）
刷牙時若未選擇正確工具，恐事倍功半；示意圖。（圖／123RF）

市面上充斥著看似溫和、對口腔友善的產品，但有些在牙醫的專業角度中是絕對不會選擇的。日本牙醫師野尻真里說明為何不選擇某些口腔清潔用品。

近年來，愈來愈常看到矽膠製的口腔清潔用品，許多人會覺得「看起來不會痛」、「好像不會傷到牙齦」，但正如這樣的印象，矽膠對牙齒上的汙垢（牙菌斑）來說，實在是「太溫和了」。結論來說，矽膠製口腔清潔用品最大的缺點，就是「不會痛，但也不容易把汙垢清乾淨」。

矽膠製刷毛 恐刷不掉牙菌斑

牙菌斑就像是附著在排水孔上的黏滑汙垢。清理排水孔時，需要用刷子反覆刷洗才能去除；口腔中的牙菌斑也是一樣，必須透過物理性的摩擦才能刷掉。就這一點而言，矽膠材質的清潔力並不充分。

由於矽膠刷毛無法深入牙周囊袋，若想預防牙周病，建議使用一般牙刷，並以約45度角貼合牙面與牙齦交界處刷牙。

不過，矽膠製產品也並非完全不能使用。例如矽膠製牙間刷，在外出用餐後，作為簡單清除牙縫食物殘渣的工具是合適的；與牙籤相比，較不容易傷害牙縫是其優點。回到家後，仍應使用牙線或牙間刷，確實清除牙縫中的牙菌斑。

此外，即使不是矽膠製，只要是刷毛過於柔軟的牙刷（特別是用手指一壓就塌陷、無法恢復彈性的產品），同樣無法刷乾淨。有些產品即使標示為「一般硬度」，實際上仍相當柔軟。

用手指一碰就「軟趴趴」輕易彎折、缺乏彈性的刷毛，對於牙菌斑這種頑固汙垢而言，清潔力明顯不足。柔軟型牙刷應限於重度牙周病患者，或手術後依牙醫師指示使用。當然，也不是刷毛愈硬愈好，一般情況下選擇「普通」硬度即可。

多功能牙刷 反降低清潔效率

帶有凸塊的牙刷，特別受到女性歡迎。這類產品主打在刷牙同時，可按摩法令紋等口周部位。忙碌之中，想著「如果刷牙時也能順便做美容保養」，這樣的想法相當自然。男性之中，也有人會被「按摩功能」、「省時」、「一舉兩得」等標語吸引而選擇。

然而，牙刷最根本的目的，是將附著在牙齒表面，以及牙齒與牙齦交界處的牙菌斑，確實刷除。凸塊的存在會降低牙刷的操作性，使得刷到後牙深處變得更加困難。

特別是上顎後牙的臉頰側，本來就是容易刷不乾淨的部位，使用帶凸塊的牙刷後，難度更高。至於下顎後牙的內側（舌側），則是牙根部特別容易殘留牙菌斑的地方，但凸塊容易碰到舌頭，導致牙刷無法順利操作的情況並不少見。

並非否定口周按摩本身，而是應該將「刷牙」與「按摩」分開進行。刷牙時專注於清潔，按摩則作為另一項保養，分別仔細進行，才能同時維持口腔健康與外觀。

此外，不只是凸塊設計，標榜「一下就能刷完」的寬大刷頭（大刷頭）牙刷也是同樣的問題。刷頭愈大、愈厚，愈難實際深入口腔後方狹窄的區域。所謂「一次刷完」，往往代表細節處反而刷不乾淨，整體清潔效率下降，甚至本末倒置，變成因為工具太大而刷不到。

無添加牙膏 搭配含氟漱口水

一聽到「無添加」，很多人會聯想到天然、對身體好，而忍不住想選擇。但是牙膏中所含的有效成分，都是經科學證實，對預防蛀牙、牙周病與口臭有效的成分；只要依正確方式使用，對人體無害也已獲得確認。

過去曾有蛀牙經驗，或蛀牙風險較高的人，若刻意避開含氟牙膏，很容易陷入反覆蛀牙治療的惡性循環。同樣地，牙周病已在進行中的人，若使用不含殺菌成分的牙膏，牙周病特有的口臭反而可能加重。

氟能在牙齒因蛀牙菌而開始溶解時，促進牙齒表面修復的「再礦化」，在蛀牙預防上扮演極為重要的角色。氟是蛀牙預防中不可或缺的一環，尤其在成人蛀牙預防上，氟的濃度是關鍵。

實際上，也有不少人在改用無添加牙膏數年後，蛀牙數量突然大增而回診的案例。此外，茶垢、咖啡等造成的著色（色斑）也較不易去除，增加牙齒泛黃累積的風險。

不過，無添加並不等於不好。對於不喜歡牙膏使用感，或對特定成分過敏的人來說，無添加牙膏反而更適合。牙膏本身也具有降低牙刷摩擦的潤滑作用，因此並非無添加就「沒有意義」。

若使用無添加牙膏，建議搭配含氟漱口水，或含殺菌成分的漱口水作為最後的加強清潔。

世報陪您半世紀

上一則

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

延伸閱讀

法拉盛整齊牙科新春特價全口植牙$28,800 植2送1

法拉盛整齊牙科新春特價全口植牙$28,800 植2送1
告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角

告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角
天天刷牙仍蛀牙？掌握5個保健重點

天天刷牙仍蛀牙？掌握5個保健重點
別輕忽換牙 當心「逆向生長」多生牙

別輕忽換牙 當心「逆向生長」多生牙

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

2026-03-03 09:30

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成