天寒暖胃 火鍋湯下料前先喝 避免高鉀、高鈉、高普林下肚

醫師提醒，腎臟病友吃火鍋，開始涮肉時、煮菜湯底就千萬不能碰。（圖／台灣部基醫院提供）
冬季氣候濕寒，腎臟病友吃火鍋想喝湯暖胃，又擔心加重腎臟負擔。台灣衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜說，食材下鍋前可盛一小碗火鍋清湯來喝，一旦開始涮肉、煮菜，湯底就不能碰。想暖身可善用天然辛香料入菜，就促進血液循環、讓身體自然發熱。

林吳烜表示，有患者問他，寒流來襲冷得要命，能不能喝熱湯暖暖身子？因此他提供小訣竅，讓病友在寒冬中能暖暖地吃喝，又能守護腎臟。

林吳烜說，會覺得發冷是因為血管收縮，加上體感溫度降低。很多人以為喝下熱呼呼的高湯就能保暖，但對合併高血壓、高血糖或高血脂的慢性腎臟病友來說，煮了滿滿肉片、海鮮與火鍋料的湯底，其實是高普林、高鉀、高鈉的「濃縮炸彈」。

對於腎臟病友的飲食苦惱，林吳烜提供能暖暖地吃，又能守護腎臟的小訣竅。他說，如果真的想喝熱湯，一般建議在所有食材下鍋前，先盛一小碗火鍋清湯，淺嘗味道即可。一旦開始涮肉、煮菜，湯底就千萬不能碰。

林吳烜建議想藉飲食暖身的腎臟病友，可以善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，這些食材不僅能促進血液循環、讓身體自然發熱，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。

林吳烜也建議三高腎友要學會當個聰明的「挑食鬼」，口訣是「看原形、去加工、燙一下」。看原形就是優先選擇新鮮的雞肉、魚肉、瘦肉片，避開肥肉與動物皮。這些原形食物吸收率好，產生的含氮廢物也相對較少。

去加工主要避開無機磷，這點最重要。常見的貢丸、魚餃、燕餃、香腸、臘肉，都是過度加工的食品，添加大量含無機磷的口感改良劑。人體吸收無機磷的效率高達百分之百，是加速血管鈣化、導致腎骨病變的元凶。

燙一下可去除鉀離子，因為綠色蔬菜雖然健康，但通常富含鉀離子。血液中鉀離子過多會導致全身無力麻木與腸胃不適，甚者還可導致心律不整。建議在吃之前先過水一下，讓鉀離子流失在水裡，這樣既能補充纖維並穩定血糖，又不會讓血鉀飆高導致心律不整。

林吳烜還提醒腎臟病友小心零食與醬料的隱形陷阱，堅果雖是好的油脂來源，但對腎友來說也是高磷食物，淺嘗即可，千萬別整桶抱著吃。

油亮亮的沙茶醬、豆瓣醬，鈉與磷的含量高得嚇人，不僅會讓血壓失控，還會加重水腫甚至引起肺積水。建議可以試試用白醋、少許日式醬油，加上蘿蔔泥、蔥花和生辣椒，自製沾醬既清爽解膩，又能達到暖身效果。

林吳烜說，面對慢性腎病是一場長期的抗戰，他在門診時常跟病人說，重點不是什麼都不能吃，而是懂得怎麼吃。只要掌握吃料不喝湯、多用天然辛香料、避開加工品三大原則，依然可以享受這些溫暖的美食。另外要按時服藥，天氣再冷，也要稍微走動活動筋骨，促進循環，更有助維持健康。

醫師提醒，善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，不僅能促進血液循環，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。（圖／台灣部基醫院提供）

