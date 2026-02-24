減肥要大聲說 研究：公開減重計畫 成效高3.4倍

我的頻道

記者廖靜清
醫師提醒，進食要遵從「水、肉、菜、飯、果」的順序原則，有助於緩解血糖波動，也能增加飽足感。(圖／123RF)
減肥總是偷偷摸摸、不敢讓人知道嗎？一項研究計畫指出，當減重目標被身邊的人知情時，六個月內平均多減了約1.52公斤，一年後，成效仍能維持，平均多減約1.71公斤。有專業人員陪伴的減重者，一年後平均減重約3.7公斤，比起默默減重者的1.09公斤，差距高達3.4倍。

想要減肥又不想讓人知道，因為擔心被人取笑，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，大聲說出來，其實可以提高成功率。一項發表於「BMC Public Health」的系統性回顧研究，分析10項臨床研究、共1320名成人受試者的數據，探討在減重與生活型態調整中加入「承諾工具」的影響。

透過公開表態、行為合約，讓親友、同儕或醫療人員成為減重過程中的陪伴角色，有助於提升執行力。研究指出，當加入承諾機制後，受試者每天攝取的健康食物種類平均增加約2.3組，也就是吃的食物變多元了。而特別標示需減少的高熱量、不健康食物，則明顯下降。

忌口是一種心理與環境的拉鋸，聚餐時親友輪番夾菜、勸吃，難抵美食誘惑。魏士航說，一開始就讓身邊的人知道正在執行減重計畫，可讓壓力轉化為支持，例如主動挑選提供健康餐點的餐廳，訂手搖飲時會自動幫忙選擇無糖飲品，讓減重不再只是自己一個人硬撐。

呼應「BMC Public Health」的研究，這些看似微小的支持變成習慣的養成，長期累積下來，比偶爾少吃一點，或臨時多運動一次，更能拉開實際的體重差距。魏士航分享，曾經歷過超過20公斤的減重歷程，就是讓身旁的人知道自己正在減重，不會在熱情「邀吃」，反而會協助監督。

除了大聲把減重計畫說出來，魏士航提供四個進食技巧，讓減重飲食法少了飢餓感，才不容易復胖。

1.調整飲食順序

遵從「水、肉、菜、飯、果」的進食原則，有助於緩解血糖波動。聚餐前可先喝一杯水，或少量無糖醋，接著從魚、肉、豆製品與蔬菜開始，先建立飽足感，再適量嘗試米飯、年糕或甜點，比較不容易一路吃過量。

2.放慢進食速度

聚餐不需要全拒絕，但建議淺嚐即可，重點在於放慢速度、專心進食。當進食節奏變慢，讓大腦有足夠時間接收飽足信號，能有效避免飲食過量。

3.大餐後隔日嘗試輕斷食

如果前一天吃得較多，隔天可採取輕斷食策略，讓消化系統有時間休息與代謝。例如將早餐與午餐合併成早午餐，一天吃兩餐即可，同時避免宵夜，有助於身體回到原本節奏。

4.聚餐前做好選擇準備

可事前列好購物或點餐清單，也可提前讓親友知道自己的減脂計畫，選擇餐點彈性高、菜色多元的餐廳。當選擇權在自己手上，聚餐時反而更容易做出合適的取捨。

減重 血糖

