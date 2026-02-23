水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

水煮蛋。（圖／123RF）

不論是炒蛋、水煮蛋、荷包蛋，還是做成歐姆蛋，蛋深受許多民眾喜愛。然而，長年以來，雞蛋 背負著不少健康汙名，包括「會升高膽固醇」、「增加心臟病 風險」，甚至過去曾被認為是沙門氏菌的溫床。營養學專家指出，這些觀念多半已經過時。

英國營養師、著有「Unprocess Your Life」的Rob Hobson表示，雞蛋之所以「爭議不斷」，源自1950年代的研究，當時錯誤將雞蛋與心臟病畫上等號，相關觀念一路延續到1970年代的飲食指引。但事後回看，那些吃較多雞蛋的人，往往同時攝取較多加工肉品、精製碳水與含糖飲料，蔬菜卻吃得較少，雞蛋只是整體不健康飲食的一部分，結果被誤解。

至於生蛋黃是否危險、會不會有沙門氏菌的疑慮，也已大幅降低。英國自1990年代末期起，家禽普遍接種疫苗 ，沙門氏菌感染風險明顯下降。

對多數人而言，雞蛋其實是營養密度極高的食物。一顆大型雞蛋約含7.5克蛋白質，相當於女性每日建議攝取量的六分之一，熱量僅78大卡、鹽分極低，並富含維生素B群與D，有助於能量代謝、免疫與骨骼健康。雞蛋中的維生素A型態也比植物來源更容易吸收，對素食者尤其有價值。

不過，營養師Lily Soutter提醒，「怎麼煮」很關鍵。過度油炸、加大量奶油或鹽，會抵銷雞蛋本身的健康優勢。專家也不建議把蛋當成唯一蛋白質來源，仍需多元攝取。

目前英國並未針對高膽固醇族群設定雞蛋攝取上限，飲食重點已轉向「降低飽和脂肪、增加膳食纖維、改善整體飲食品質」。總結來看，雞蛋本身不是健康敵人，真正的關鍵在於烹調方式、搭配食材，以及整體飲食結構。選對方式，雞蛋依然是日常餐桌上，營養與CP值兼具的好夥伴。

雞蛋料理方式排名

●第1名 水煮蛋

水煮蛋幾乎不改變雞蛋的營養組成，也不額外增加油脂與熱量。半熟蛋能保留對腦部與眼睛重要的膽鹼與葉黃素；全熟蛋則可讓蛋白質吸收率超過九成。但烹煮超過14分鐘，可能降低維生素A與D含量。

●第2名 水波蛋

不帶殼、用低溫水煮熟的水波蛋，營養表現僅次於水煮蛋，但若蛋白未完全凝固，蛋白質吸收率會略低。水波蛋通常需在水中加鹽，也會稍微提高鈉攝取。

●第3名 溫泉蛋

以低於沸點的熱水慢慢加熱帶殼雞蛋，能保留脂溶性維生素A、D與葉黃素、玉米黃素，有助眼睛與骨骼健康。

●第4名 烤蛋、焗蛋

低溫均勻加熱，較不易破壞營養，也方便搭配蔬菜、豆類一起料理，例如中東料理「沙卡蔬卡（shakshuka）」，整體膳食纖維與微量營養素更高。

炒蛋。（圖／123RF）

●第5名 炒蛋

關鍵在於油脂選擇與火候。大量奶油或鮮奶油會使脂肪含量倍增；若低溫慢炒、少油、少量牛奶，仍是健康選項。

●第6名 煎蛋

高溫煎炸可能使脂肪氧化，長期不利心血管健康。專家建議避免反覆加熱油脂，太陽蛋因烹調時間短，相對較佳。

荷包蛋(煎蛋)。（圖／123RF）

3種有關雞蛋的迷思

●只吃蛋白更健康？

專家指出，約九成的維生素、礦物質與抗氧化物都在蛋黃中。蛋黃富含維生素A、D、E、K、葉黃素與健康脂肪，丟掉蛋黃等於大幅犧牲營養價值。

●有機蛋、鵪鶉蛋、鴨蛋比較好？

有機蛋的Omega-3與部分維生素略高，但差異有限；鵪鶉蛋雖小，卻富含維生素B12、鐵與膽鹼；鴨蛋則脂肪與熱量較高。專家強調，重點仍在「份量與頻率」，而非迷信單一種類。

●擔心膽固醇的人怎麼辦？

對多數人而言，飲食中的膽固醇影響有限，但對高膽固醇體質者，仍應在整體飲食脈絡下適量攝取，而非把雞蛋視為「問題食物」。