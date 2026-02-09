身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

我的頻道

記者翁唯真／台北即時報導
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。專家提醒大腦、骨骼肌及腸道有一處失衡，老化就會被放大，一定要先照顧好這3處，可以幫助延緩老化。

張家銘表示，在臨床上，許多民眾最早出現的老化訊號並非疾病本身，而是腦霧、睡眠品質下降、情緒起伏變大等問題。研究顯示，這往往與大腦下視丘的調控功能失衡有關，下視丘不僅負責荷爾蒙與生理節律的調節，也是全身老化的重要控制中樞。當該區域出現慢性發炎或神經免疫失調，睡眠、體溫、代謝與免疫節奏便會接連受到影響，使老化訊號逐步擴散至全身。

張家銘說，骨骼肌則被視為推動老化進程的重要引擎，肌肉不只是負責活動的組織，更是一個高度活躍的內分泌器官，能分泌多種訊號分子，如鳶尾素與成纖維生長因子21，直接影響大腦功能、代謝彈性與免疫平衡。當肌肉量與肌力下降，抗老訊號減少、發炎負擔增加，整體老化速度便會明顯加快，這也是肌少症患者往往老化特別迅速的重要原因。

腸道則是全身慢性發炎最常見卻容易被忽略的起點，張家銘指出，隨著年齡增長，腸道屏障功能下降，緊密連結鬆動，使細菌內毒素更容易進入血液循環，形成長期低度發炎狀態。這類發炎不一定立即造成不適，卻會持續影響血管、神經、免疫與代謝系統，逐步累積成各種老化與慢性疾病表現。

張家銘說，這樣的系統失衡並非不可逆，透過生活型態的調整，仍有機會逐步改善。實務上，穩定生理節律是關鍵基礎，包括固定睡眠時間、白天適度日照、夜間降低光源與活動強度，有助於重新校準內在時鐘，改善能量分配與修復效率。

此外，讓骨骼肌重新參與全身訊號傳遞同樣重要，規律的有氧運動與阻抗訓練，即使強度不高，也能促進肌肉分泌抗老分子，提升代謝彈性與大腦清晰度，並改善免疫平衡，這不僅是在維持體力，更是在修正老化的引擎端。

張家銘建議，平時應攝取足夠膳食纖維、多樣化植物性食物，並減少高度加工飲食，有助於維持腸道菌相與屏障穩定，降低全身慢性發炎的底色，讓其他健康調整措施發揮更好的效果。

張家銘提醒，抗老化不需要一次做到完美，只要從大腦、肌肉與腸道這三個關鍵點開始調整，身體便有機會逐步回到較穩定的狀態。老化並非全身同時發生，而是從局部開始累積改變，只要選對起點，老化的方向仍有機會被重新改寫。

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

