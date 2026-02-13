我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

睡眠有「黃金時間」？醫揭常見3大迷思

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，在適合自己的時間上床，維持規律生活作息，可建立真正屬於自己的「黃金睡眠時段」；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，在適合自己的時間上床，維持規律生活作息，可建立真正屬於自己的「黃金睡眠時段」；示意圖。（圖／123RF）

網路與社群上充斥各式各樣的健康神話和都市傳說，讓人真假難辨。活躍於紐約的老年醫學兼內科醫師山田悠史，在著作「最新科學顛覆迷思身體好的是哪一個？」，根據最新科學論文拆解關於睡眠的幾個常見迷思。

「晚上10時到凌晨2時是睡眠的黃金時段」，大多數人都聽過這樣的說法。但山田指出，就目前的研究來看，並沒有充分的科學證據能證明晚上晚上10時到凌晨2時這個特定時段特別重要。

晚10時到凌晨2時 得入睡？

他表示，這種說法多半是以「生長激素分泌」為理由，但真正影響生長激素分泌的關鍵，並不是「幾點睡」，而是「入睡後最初幾個小時是否睡得夠深」。不論是晚上8時入睡，還是10時入睡，在第一個深層睡眠周期中，生長激素的分泌量都是最多的。

此外，每個人最適合的睡眠時間，會因個別的「生理時鐘」而異。有些人天生偏早睡早起，也有人屬於夜貓型，如果勉強在不符合自身節律的時間入睡，反而可能產生反效果。

不過，從健康角度來看，仍有可參考的指標。多項研究顯示，若入睡時間超過深夜0時，心臟病等疾病風險有上升趨勢。雖然因果關係尚未完全確立，但一般認為，能在晚上10時到0時之間入睡，對健康較為有利。

與其被「晚上10時到凌晨2時」這個時間框住，不如在適合自己的時間上床，維持規律的生活作息。那才是真正屬於你的「黃金睡眠時段」。

分段vs.連續睡眠 誰優？

在忙碌的現代生活中，有時很難一次確保充足的睡眠時間。那麼，像是「晚上睡幾個小時、清晨再補睡幾個小時」這種分段睡眠方式，效果是否和連續睡眠一樣呢？

山田表示，根據目前的研究結果，只要「總睡眠時間相同」，大腦運作與作業表現並不會出現明顯差異。甚至有研究指出，分段睡眠可能有助於避免夜間專注力下降。

不過，差異主要體現在「主觀感受」與「睡眠品質」上。進行分段睡眠的人，相較於連續睡眠者，白天更容易感到想睡。這可能與睡眠「結構」改變有關，雖然深層睡眠時間增加，但淺眠或半夜醒來的次數也可能變多。

此外，若長期維持分段睡眠，對身體會產生什麼影響，目前仍有許多未知之處，也不排除對健康造成不利影響的可能。

總體而言，若因不得已的情況必須分段睡眠，只要總睡眠時數足夠，表現大幅下降的風險並不高。但考量到白天嗜睡等問題，基本原則仍是以「連續且高品質的睡眠」為目標較為理想。

穿襪子睡 對身體不好？

有人聽過穿襪子睡覺對身體不好，也有人因為腳太冷，沒有襪子根本睡不著。這個習慣究竟對健康是好是壞？從研究結果來看，「穿著襪子睡覺本身並不是壞事」，甚至在某些情況下，還可能對睡眠帶來正面效果。

人在準備入睡時，會透過手腳散熱，使核心體溫稍微下降，以利順利進入睡眠狀態。穿襪子讓腳部保持溫暖，能使腳部血管擴張，促進熱量有效散出。

研究顯示，這樣有助於提升入睡速度，並增加深層睡眠的比例。

不過，並非任何襪子都適合。重點在於選擇「不過度緊繃、透氣性良好」的款式。過緊的襪子可能影響血液循環，也容易悶熱不適，反而影響睡眠品質，因此應以寬鬆、舒適為原則。對容易手腳冰冷的人來說，適合自己的舒適襪子，或許正是提升睡眠品質的得力助手。

醫師提醒，穿襪子睡覺可促進入睡，但需選擇合適襪子，不過度緊繃，透氣性也要良好；示...
醫師提醒，穿襪子睡覺可促進入睡，但需選擇合適襪子，不過度緊繃，透氣性也要良好；示意圖。（圖／123RF）

心臟病

上一則

研究：中年太胖 增加血管性失智症風險 經由這疾病中介

下一則

「懶得動」不是缺乏意志力…想提升運動量 先改善睡眠品質

延伸閱讀

網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶「家鄉礦泉水」

網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶「家鄉礦泉水」
葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子

葛萊美／達賴喇嘛得獎破天荒 小賈斯汀表演只穿四角褲和襪子
美國現象／以車為家被當流浪漢 華裔女導演的非浪漫旅行

美國現象／以車為家被當流浪漢 華裔女導演的非浪漫旅行
旅行帶雙及膝彈性襪 緩解腳腿腫脹不適

旅行帶雙及膝彈性襪 緩解腳腿腫脹不適

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因