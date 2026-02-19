久坐傷身體 2招輕鬆甩開病痛

辦公室正確坐姿，膝關節與髖關節應呈90度，並在椅子上挺胸，坐好坐滿。螢幕中央略低於視線15至20度，避免拉扯頸部。（本報資料照片）

現代人工作常久坐，但久坐除了對腰椎造成壓力，還可能提高心血管疾病、癌症 及糖尿病等慢性病風險。醫師指出，脊椎長期負荷不當，嚴重者甚至需手術治療，影響生活品質與家庭經濟。因此，學習正確坐姿與養成間歇活動習慣，對健康維持格外重要。

許多民眾習慣性彎腰駝背、翹腳、身體歪斜，卻未察覺其危害。台灣耕莘醫院安康院區復健科醫師陳佩岑提醒，這些錯誤姿勢會讓骨盆傾斜，脊椎長期處於非自然彎曲狀態，導致肌肉不平衡、慢性痠痛，甚至造成脊椎滑脫、骨刺形成。

部分患者還會出現肩頸僵硬、偏頭痛及手腳麻木。她強調，「許多患者發現症狀時，問題早已累積多年，復健治療需投入相當時間與耐心。」因此，提早養成良好坐姿習慣，才能避免慢性脊椎病變悄悄找上門。

檢查坐姿 掌握3口訣

正確坐姿的關鍵，在於讓身體各部位保持平衡穩定。陳佩岑建議，上班族坐著時應讓背部完整貼靠椅背，讓脊椎有良好支撐；髖關節 、膝關節及手肘保持約90度彎曲，雙腳平穩踩地或踩踏墊，避免吊腳或翹腳。肩膀自然下垂、手肘放鬆，有助減少肩頸肌肉緊繃。她提醒，可以記住口訣「脊椎有依靠、肩膀放輕鬆、雙腳平放地」，幫助自己在每天工作時隨時自我檢查姿勢。

除了坐姿，電腦螢幕與滑鼠擺放位置也攸關上半身負擔。陳佩岑指出，螢幕應置於正前方，距離眼睛約50至70公分，螢幕中央略低於視線15至20度，避免因低頭或歪頭觀看而拉扯頸部肌肉。滑鼠與鍵盤建議與手肘齊高，前臂自然平放桌面，手腕呈中立姿勢，避免懸空與過度彎曲，減少滑鼠手、肩頸痠痛的風險。

對使用筆電工作的族群來說，螢幕與鍵盤合併設計常使人無法兼顧頸部與手部姿勢。陳佩岑建議，若條件允許，可外接鍵盤、滑鼠與獨立螢幕，筆電本體則可墊高至視線適當高度。

若無法外接設備，也可利用簡易筆電支架或書本墊高螢幕，配合外接滑鼠鍵盤，減輕頸肩負擔。她說：「長時間低頭使用筆電，對頸椎負擔非常大，是許多年輕上班族提早出現肩頸僵硬的元凶。」

每半小時 起身動一動

陳佩岑表示，可在腰部後方放置小型靠墊或毛巾捲，強化腰椎支撐，減輕腰部壓力；腳底則可放置穩定腳踏墊，幫助雙腳自然平放、骨盆穩定。此外，她建議每30至60分鐘起身活動三至五分鐘，進行肩頸轉動、背部伸展、腿部活動，促進血液循環、減少疲勞積累。她強調「固定久坐」才是最大殺手，間歇性活動是簡單有效的自救法。

不少人初期矯正坐姿時，會出現「愈坐愈痠」現象。陳佩岑說，長期不良姿勢讓部分肌肉已經緊繃、萎縮或代償使用，短時間內調整，反而讓身體覺得吃力。