我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

久坐傷身體 2招輕鬆甩開病痛

記者李定宇
辦公室正確坐姿，膝關節與髖關節應呈90度，並在椅子上挺胸，坐好坐滿。螢幕中央略低於視線15至20度，避免拉扯頸部。（本報資料照片）
辦公室正確坐姿，膝關節與髖關節應呈90度，並在椅子上挺胸，坐好坐滿。螢幕中央略低於視線15至20度，避免拉扯頸部。（本報資料照片）

現代人工作常久坐，但久坐除了對腰椎造成壓力，還可能提高心血管疾病、癌症及糖尿病等慢性病風險。醫師指出，脊椎長期負荷不當，嚴重者甚至需手術治療，影響生活品質與家庭經濟。因此，學習正確坐姿與養成間歇活動習慣，對健康維持格外重要。

許多民眾習慣性彎腰駝背、翹腳、身體歪斜，卻未察覺其危害。台灣耕莘醫院安康院區復健科醫師陳佩岑提醒，這些錯誤姿勢會讓骨盆傾斜，脊椎長期處於非自然彎曲狀態，導致肌肉不平衡、慢性痠痛，甚至造成脊椎滑脫、骨刺形成。

部分患者還會出現肩頸僵硬、偏頭痛及手腳麻木。她強調，「許多患者發現症狀時，問題早已累積多年，復健治療需投入相當時間與耐心。」因此，提早養成良好坐姿習慣，才能避免慢性脊椎病變悄悄找上門。

檢查坐姿 掌握3口訣

正確坐姿的關鍵，在於讓身體各部位保持平衡穩定。陳佩岑建議，上班族坐著時應讓背部完整貼靠椅背，讓脊椎有良好支撐；髖關節、膝關節及手肘保持約90度彎曲，雙腳平穩踩地或踩踏墊，避免吊腳或翹腳。肩膀自然下垂、手肘放鬆，有助減少肩頸肌肉緊繃。她提醒，可以記住口訣「脊椎有依靠、肩膀放輕鬆、雙腳平放地」，幫助自己在每天工作時隨時自我檢查姿勢。

除了坐姿，電腦螢幕與滑鼠擺放位置也攸關上半身負擔。陳佩岑指出，螢幕應置於正前方，距離眼睛約50至70公分，螢幕中央略低於視線15至20度，避免因低頭或歪頭觀看而拉扯頸部肌肉。滑鼠與鍵盤建議與手肘齊高，前臂自然平放桌面，手腕呈中立姿勢，避免懸空與過度彎曲，減少滑鼠手、肩頸痠痛的風險。

對使用筆電工作的族群來說，螢幕與鍵盤合併設計常使人無法兼顧頸部與手部姿勢。陳佩岑建議，若條件允許，可外接鍵盤、滑鼠與獨立螢幕，筆電本體則可墊高至視線適當高度。

若無法外接設備，也可利用簡易筆電支架或書本墊高螢幕，配合外接滑鼠鍵盤，減輕頸肩負擔。她說：「長時間低頭使用筆電，對頸椎負擔非常大，是許多年輕上班族提早出現肩頸僵硬的元凶。」

每半小時 起身動一動

陳佩岑表示，可在腰部後方放置小型靠墊或毛巾捲，強化腰椎支撐，減輕腰部壓力；腳底則可放置穩定腳踏墊，幫助雙腳自然平放、骨盆穩定。此外，她建議每30至60分鐘起身活動三至五分鐘，進行肩頸轉動、背部伸展、腿部活動，促進血液循環、減少疲勞積累。她強調「固定久坐」才是最大殺手，間歇性活動是簡單有效的自救法。

不少人初期矯正坐姿時，會出現「愈坐愈痠」現象。陳佩岑說，長期不良姿勢讓部分肌肉已經緊繃、萎縮或代償使用，短時間內調整，反而讓身體覺得吃力。

此時建議搭配拉筋伸展、核心肌群訓練，必要時也可尋求復健科專業介入，進行物理治療或儀器治療，幫助身體重新建立正確姿勢記憶。同時，適當營養補充與充足水分攝取，有助於肌肉關節維持彈性，為長期脊椎健康打下基礎。

正確坐姿示範。（圖/123RF）
正確坐姿示範。（圖/123RF）

世報陪您半世紀

關節 營養補充 癌症

上一則

火鍋湯底如「濃縮炸彈」 醫師提供腎友暖胃又能顧健康秘訣

延伸閱讀

坐骨神經痛新解 「神經阻斷術」藥物精準注射 不必開刀

坐骨神經痛新解 「神經阻斷術」藥物精準注射 不必開刀
養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做
未滿2歲應完全避用3C 每日戶外活動2小時讓眼球肌肉放鬆

未滿2歲應完全避用3C 每日戶外活動2小時讓眼球肌肉放鬆
搬重物、運動過度…腰椎退化下背痛 吃止痛藥救不了

搬重物、運動過度…腰椎退化下背痛 吃止痛藥救不了

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜