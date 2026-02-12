我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

低碳年菜 營養師：吃得完為原則

記者游振昇
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣營養師張秋密建議年菜可導入低碳飲食概念。(圖／衛福部豐原醫院提供)
台灣營養師張秋密建議年菜可導入低碳飲食概念。(圖／衛福部豐原醫院提供)

過年快到了，多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，台灣衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食碳排密切相關，從食材來源、烹調方式到剩食處理，都會影響整體碳足跡，她建議年菜可導入低碳飲食概念，年菜規畫以「吃得完」為原則。

張秋密指出，低碳年菜可從「食材選擇、烹調方式、減少加工包裝與避免浪費」四大原則著手，在食材選擇上，建議優先選用在地、當季蔬果，降低食物里程及農藥、化肥對環境造成的負擔。

她說蛋白質來源以「豆製品」為首選，如豆腐、豆干、豆包等，其碳排最低，其次為魚類、家禽與雞蛋，紅肉建議適量減量，也應避免油炸豆皮、油豆腐及高油高鹽的百頁豆腐。主食方面，可選擇糙米、藜麥等未精製全穀類，取代白米或精製麵食，並適量搭配堅果，補充優質油脂與營養。

烹調方式，她建議多採用蒸、煮、烤、涼拌等方式，能減少油脂攝取，也較節能省碳，同時避免選用過度加工食品與多層包裝產品，降低製程所消耗的能源與垃圾產生。

張秋密提醒，年節飲食的碳排與食物浪費息息相關，年菜規畫應以「吃得完」為原則，採買適量、妥善保存並再利用剩食。

豆腐 雞蛋

上一則

除夕夜圍爐注意飲食 台中慈濟醫師提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

延伸閱讀

春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶

春節解膩必學 超絕年菜「醃水果」上桌全家瘋搶
年菜篇／春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」

年菜篇／春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」
每天改喝「檸檬薑茶」抗發炎、助消化 營養師大推

每天改喝「檸檬薑茶」抗發炎、助消化 營養師大推
菠菜清炒竟浪費50％營養 營養師2招讓吸收率更高

菠菜清炒竟浪費50％營養 營養師2招讓吸收率更高

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
作家小彤在抗癌路上全力以赴。(摘自臉書)

台女作家胰臟癌疼痛如碎大石 癌友卻遭醫生宣布準備後事

2026-02-04 23:11
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃