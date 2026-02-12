低碳年菜 營養師：吃得完為原則

台灣營養師張秋密建議年菜可導入低碳飲食概念。(圖／衛福部豐原醫院提供)

過年快到了，多數年菜常高油、高鹽、高熱量，準備太多容易造成食物浪費，台灣衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食碳排密切相關，從食材來源、烹調方式到剩食處理，都會影響整體碳足跡，她建議年菜可導入低碳飲食概念，年菜規畫以「吃得完」為原則。

張秋密指出，低碳年菜可從「食材選擇、烹調方式、減少加工包裝與避免浪費」四大原則著手，在食材選擇上，建議優先選用在地、當季蔬果，降低食物里程及農藥、化肥對環境造成的負擔。

她說蛋白質來源以「豆製品」為首選，如豆腐 、豆干、豆包等，其碳排最低，其次為魚類、家禽與雞蛋 ，紅肉建議適量減量，也應避免油炸豆皮、油豆腐及高油高鹽的百頁豆腐。主食方面，可選擇糙米、藜麥等未精製全穀類，取代白米或精製麵食，並適量搭配堅果，補充優質油脂與營養。

烹調方式，她建議多採用蒸、煮、烤、涼拌等方式，能減少油脂攝取，也較節能省碳，同時避免選用過度加工食品與多層包裝產品，降低製程所消耗的能源與垃圾產生。

張秋密提醒，年節飲食的碳排與食物浪費息息相關，年菜規畫應以「吃得完」為原則，採買適量、妥善保存並再利用剩食。