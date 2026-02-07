每天改喝「檸檬薑茶」抗發炎、助消化 營養師大推

「檸檬薑茶」是將熱水加入新鮮檸檬汁與薑即可，有幫助消化、緩解噁心感、幫助排便、減緩發炎反應等益處；示意圖。(圖／123RF)

近來社群平台的健康與養生資訊中，「檸檬薑茶」成了一個熱門關鍵字，甚至有人稱它為「最強飲品」。這款不只是網紅推薦，就連專業營養師也認證，理由在於檸檬與薑的組合堪稱「強強聯手」，健康效果顯著。Prevention報導，營養師Kristi Ruth解釋，薑最為人熟知的功效是幫助消化、減緩噁心感，而檸檬則因其所含的抗氧化特性而受到推崇。兩者結合後，其生物活性化合物，包括抗氧化潛力，可說是一種強力組合。

加蜂蜜 或楓糖 不宜多

檸檬薑茶並沒有絕對固定的食譜 ，通常是將熱水加入新鮮檸檬汁與薑即可。營養師Jessica Cording建議使用新鮮食材，尤其是新鮮薑，能獲得最大的效益。有些人也會加入少量甜味來源，例如龍舌蘭糖漿、楓糖漿或蜂蜜，但份量不宜多，一點點就很夠了。除了在家自行製作之外，市面上也能買到檸檬薑茶茶包，只要用熱水沖泡即可飲用。

營養師Scott Keatley表示，檸檬薑茶結合了薑與檸檬的好處，能在溫和舒緩的狀態下促進健康消化。薑含有薑辣素等化合物，能刺激消化酵素分泌，改善腸道蠕動，幫助更有效分解食物。此外，雖然檸檬帶有酸性，但其酸度其實低於胃中自然存在的鹽酸。Keatley也補充，檸檬能提供少量「鉀」，有助於支持消化道肌肉收縮。

緩解噁心 安撫中樞神經

Cording表示，薑對於噁心感具有相當好的舒緩效果，主要來自薑中的薑辣素與薑烯酚，這些活性化合物會與腸道中的血清素受體互動，降低傳遞到大腦的噁心訊號。除了薑之外，檸檬的香氣也可能幫助安撫中樞神經系統，讓人在噁心時更容易放鬆。

Cording表示，檸檬中有一種名為檸檬烯的化合物，有助於消化，並能促進腸道蠕動。Keatley也指出，薑能加快胃排空速度，有助於維持規律排便。此外，水分補充也是關鍵原因之一，充足的水分能軟化糞便，使其更容易排出，並促進腸道規律運作。

檸檬薑茶不太可能徹底消除體內所有發炎，但確實可能在一定程度上有所幫助。檸檬具有抗氧化特性，而其中的維生素C已被證實能保護細胞，減少與發炎相關的傷害。

薑同樣有助於抗發炎。薑含有薑辣素、薑烯酚與paradol等生物活性化合物，能透過阻斷特定酵素，抑制促發炎途徑。檸檬薑茶的主要成分是水，自然有助於補充水分。根據美國國家科學、工程與醫學院建議，男性每日平均應攝取約15.5杯液體，女性則約11.5杯，這包含來自食物與飲品的水分。

腸胃敏感、過敏者慎飲

檸檬薑茶的營養價值會依製作方式而有所不同。若使用茶包，建議直接查看包裝標示；若自行沖泡，大多數常見成份都是0，包括熱量、脂肪、碳水化合物、糖和蛋白質。若加入甜味劑或其他配料，營養成分可能會略有變化。

至於可以每天喝檸檬薑茶嗎？Ruth表示：「每天喝檸檬薑茶完全沒有問題，它不只是咖啡 的溫暖替代選擇，還帶來多種潛在健康益處。」她也提醒，若有胃食道逆流或對檸檬較為敏感的人，單喝薑茶也能獲得許多相同好處。

但這款飲品也並非適合所有人。Keatley指出，檸檬的酸性可能刺激胃食道逆流或腸胃敏感者，少數情況下，有些人也可能對薑或柑橘類產生過敏反應。此外，薑具有輕微的抗凝血效果，若正在服用像是華法林等抗凝血藥物，就不宜大量飲用。再者，檸檬含有草酸鹽，對於容易形成腎結石的人而言，若攝取過多，可能增加風險。