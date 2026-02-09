隱形眼鏡過勞 恐誘發乾眼症

醫師提醒，使用手機、電腦等3C產品頻率高，加上常戴隱形眼鏡，易形成眼睛乾澀、刺癢及視力不穩的困擾；示意圖。(圖／123RF)

現代人使用手機、電腦等3C產品頻率高，加上長期佩戴隱形眼鏡，常在午後出現眼睛乾澀、刺癢及視力不穩的困擾。許多人往往將此現象誤歸咎於「隱形眼鏡適應不良」，而忽視了這可能是因用眼過度或環境因素所誘發的乾眼症。

台灣板橋達特楊眼科診所院長沈奕勳指出，近年在門診中患者主訴隱形眼鏡戴不住的頻率確實增加，這其實不是個人耐受度下降，而是現代用眼環境改變了。

沈奕勳觀察發現，長時間使用3C產品，眨眼次數會比平時減少60%以上，加上辦公室冷氣造成空氣乾燥，使得淚液蒸發速度加快，導致許多人在下午或傍晚容易出現乾眼、紅眼、異物感，甚至視覺模糊等狀況。這類典型的「隱形眼鏡過勞」現象，讓不少新配戴者在1年內就放棄佩戴隱形眼鏡。

沈奕勳強調，配戴隱形眼鏡後，淚膜被覆蓋在鏡片表面，若是本來就有乾眼症或瞼板腺功能不良問題，就更容易形成蒸發型乾眼，配戴的耐受度自然會降低。國際淚膜與眼表學會（TFOS）也指出，淚膜不穩、蒸發增加與瞼板腺等問題，都是造成隱形眼鏡配戴不適的重要關鍵。

含水量越高越好？

面對市面上琳瑯滿目產品，沈奕勳提醒，挑選隱形眼鏡不能只看近視度數或是價格，度數本身需要依照近視度數進行換算，尤其是400度以上的人，不能直接佩戴400度的鏡片，約需要打九折，選購360度左右的鏡片；此外，鏡片的材質、含水量、結構設計與貼合度，都會影響配戴舒適性。

不少人以為挑選隱形眼鏡跟面膜一樣，含水量越高越保濕越好，其實這是常見迷思。沈奕勳解釋，傳統水膠鏡片若含水量過高，當水分蒸發時，鏡片反而會像海綿一樣吸走眼球表面的淚水，導致戴4到6小時後出現乾澀，這正是許多人一開始佩戴時很舒服，但到下午時卻戴不住的原因。

因此，醫師建議一定要經過專業驗光與試戴，依個人眼表條件選擇日拋或月拋、不同材質與設計，並將清潔保養方式一併納入考量。特別是彩色隱形眼鏡，更要透過合法、並透過處方的管道取得，避免增加角膜受傷或感染等風險。

高透氧不代表零風險

針對長時間配戴族群，應優先考慮矽水膠材質的鏡片，沈奕勳進一步分析，相較傳統水膠鏡片靠水來攜帶氧氣，矽水膠因為加入矽的成分，能建立更有效的氧氣通道，其透氧量約為傳統材質的5倍以上，有助於降低角膜缺氧造成的紅眼與不適；但醫師也提醒，高透氧並不代表零風險，若是清潔不當、配戴時間過長或戴著過夜，還是可能會引起發炎或感染。

除了材質之外，鏡片結構也是影響長時間配戴舒適度的核心，鏡片邊緣設計也會影響眨眼時的摩擦感；厚度分布與材質剛性，則關係到配戴久了是否出現壓迫與疲勞；基弧、直徑與貼合度，則會影響鏡片移動量與淚液交換；而表面濕潤度與摩擦係數，則決定是否出現早上還好、下午有刮感的不適狀況。

留意鏡片摩擦與眨眼習慣

國際淚膜與眼表學會（TFOS）的研究指出，鏡片設計與摩擦力，與隱形眼鏡不適則密切相關，即使同為矽水膠、同為日拋，不同品牌設計差異，實際感受可能大不相同。

若想從傳統水膠鏡片轉換為矽水膠鏡片的話，沈奕勳建議採取循序漸進策略：先經過專業驗配與試戴，前一至兩周逐步增加配戴時間，並選擇日拋款式，以便提高成功率；而清潔保養與用眼習慣，也必須同步調整。

若轉換後出現感覺更乾、更刮的情況，應優先評估是否需要更換設計、處理乾眼或瞼板腺問題，並確認保養液是否適合自己。沈奕勳表示，若出現明顯紅腫、疼痛、畏光、分泌物或視力下降，應立即停戴並立即就醫。

沈奕勳呼籲，隱形眼鏡戴不住並非忍耐力差，而是眼睛在求救。在專業驗配之下，選擇適合的材質與結構、循序適應，並好好照顧眼表環境，才能在高度用眼的時代，兼顧視力品質與眼睛健康。