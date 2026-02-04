「平民人參」白蘿蔔 抗癌瘦身助排便

冬天盛產白蘿蔔，是抗癌好食材。(圖／123RF)

「冬吃蘿蔔夏吃薑」，冬吃蘿蔔正當季！白蘿蔔富含硫化物與膳食纖維，具抗癌與穩定血糖 功效。專家分享「皮白、光滑、沉重」三大挑選準則，並建議依部位料理：上段適合涼拌、中段煮湯、下段醃漬，聰明搭配更能吃出平民人參的精華。

俗稱「菜頭」的白蘿蔔營養豐富，甚至有「平民人參」美名，台灣營養師劉怡里指出，白蘿蔔屬十字花科蔬菜，它含有硫化物，可預防胃癌、大腸癌等消化道的癌症 ，是抗癌好食材。白蘿蔔也含有豐富的膳食纖維、維生素C及鉀等營養素，熱量很低，可穩定血壓、血糖，有助於排便、瘦身。

3招挑到新鮮好吃蘿蔔

而要如何挑選到好吃的白蘿蔔？其實很簡單，台灣農業部 教大家看「皮白又帶葉」、「光滑不過裂」、「沉重夠清脆」3個重點，挑到的蘿蔔，保證新鮮，而且水分充足最好吃。

雖說要挑光滑不過裂的，但其實若只是表皮的小裂縫，大多是成熟期土壤水分含量變化太大時產生，若裂口乾燥無腐爛時，只要用削皮器刮除表皮及裂縫，還是可以吃，唯有出現藍黑色(條)斑的「腹黑」情況，為安全起見就不要吃了。

網路上一直有關於吃白蘿蔔的各種謠言，例如說白蘿蔔不能和紅蘿蔔、人蔘、黑木耳、酸性水果等一起煮或一起吃。不過根據「MyGoPen」以及營養師，都指出上述說法都不需完全採信。

最常看到的說法是「紅蘿蔔和白蘿蔔不能一起煮」，因為白蘿蔔加紅蘿蔔會降低維生素C含量？事實上，所有蔬菜、水果都含有維生素 C，但蔬菜水果經高溫烹煮後，維生素C的含量就會下降。白蘿蔔維生素C含量是否會降低，是跟溫度及烹煮方式有關，並非與紅蘿蔔一起煮的關係。

還有常見一說「干貝不能和紅、白蘿蔔一起煮」，這是台灣「無毒教母」譚敦慈的提醒，她解釋因干貝是含胺類食物，蘿蔔則施以氮肥，硝酸鹽含量較多，一起烹調容易形成亞硝胺。農業部爭議訊息澄清專區也有提到，依據研究魷魚、秋刀魚和干貝含有胺類成分，若與含有亞硝酸鹽的食物混合食用，則有形成亞硝胺的疑慮。少數蔬菜如紅蘿蔔及波菜，就含有少量亞硝酸鹽成份。

不過譚敦慈也進一步說明，其實有一招能破解，就是先用水燙過蘿蔔就能去除硝酸鹽，即可安心搭配干貝或其他海鮮。

也有很多人被告知吃人蔘就不要吃白蘿蔔，台灣中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授張永勳指出，雖然有些中醫觀點認為，人參與蘿蔔不能一起食用，但在餐桌上吃人參雞等藥膳，重點在享受這些中藥所帶來的美味、香氣，保養效果是其次，如果為了追求膳食多元、營養多樣化，人參是可以與蘿蔔一起食用，大可輕鬆享用這些藥膳美食，不需有太多顧忌。

「分段」料理 整條都好吃

新鮮白蘿蔔最常見的料理方式是煮成湯，其實它也適合涼拌及炒煮。此外，還可以透過醃製日曬，延長保存期限，是百搭的料理好配角。不過要注意，蘿蔔也不是放愈久愈好，若老蘿蔔乾產生臭味或刺鼻味，或外觀上呈紅色、暗褐色，甚至出現白色菌絲，就不能再吃了。

蘿蔔從頭到尾大致可以分成五大部分：葉子、上部、中部、下部、皮。大部份人都是把整條蘿蔔削好皮、切一切之後，就開始料理，例如要煮湯，就全丟下去煮湯。