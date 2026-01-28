我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

買乾貨別只顧顏質 4訣竅吃安心 泡溫水30分鐘去除添加物

記者廖靜清
干貝需挑選乾燥結實、無腥味。（本報資料照片）
干貝需挑選乾燥結實、無腥味。（本報資料照片）

農曆年即將到來，年貨採買香菇、零食、臘味、糕點一樣都不能少，但年味十足的採買場景，往往也暗藏食安風險。從乾貨是否過度漂白、零食添加物與油脂氧化，到加工肉品的食用建議，還有中式糕點的保存與加熱方式，稍不留意，就可能讓團圓變成跑醫院。採買前先熟讀安全守則，熱鬧過年之餘，更要吃得安心、平安健康。

辦年貨，民眾喜歡貨比三家，台北內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，除了比價錢，更要注意食用安全，避免不夠新鮮或是人工添加物過多，反而吃出腸胃不適或過敏反應。

蝦米需挑選色澤自然、有天然海鮮味。（本報資料照片）
蝦米需挑選色澤自然、有天然海鮮味。（本報資料照片）

看、聞、問、選

張斯蘭說，乾貨在加工過程中，會添加亞硫酸鹽類（二氧化硫）、防腐劑（苯甲酸、己二烯酸）、保色劑（亞硝酸鹽）、人工色素等，用來延長保存期限、增加外觀賣相。不過，添加物過量或是過量食用可能影響呼吸系統、腸胃道，在選購前要掌握「看、聞、問、選」原則，提醒自己多幾道安全防線。

香菇、干貝、蝦米、魷魚、烏魚子是年節必備的南北貨，張斯蘭分享，乾貨的香氣濃郁，挑選時要看乾度、聞味道，產品乾燥不黏、不能水水的，避免刺鼻、酸臭、腐臭、霉味等，只要有一點點異味就要小心變質。外觀則要完整，例如香菇無破裂及雜質；干貝要乾燥結實、無腥味；蝦米注意色澤自然、有天然海鮮味。挑選乾魷魚注意形狀完整、顏色乾淨呈現淡黃色。

烏魚子需挑選透光呈暗紅色且無雜質。（本報資料照片）
烏魚子需挑選透光呈暗紅色且無雜質。（本報資料照片）

張斯蘭說，挑選烏魚子要看色澤、外觀、觸感、香氣，可拿著烏魚子對著燈泡，透光若呈暗紅色且沒有雜質，表示愈新鮮。另可拿起來聞看看，有油耗味表示已經分解出油，影響保鮮度。現在大多數烏魚子已使用真空包裝，就算無法聞味道，仍可看色澤、靠手感區分，以及包裝完整度、標示資訊等，包括使用合法的食品添加物。

烏魚子保存以冷凍最佳，多層包裹避免凍傷；張斯蘭提醒，烏魚子鹽分高，食用務必適量，搭配蔬菜平衡解膩。

合法用添加物

聽到食品添加物，大家都很害怕有礙健康，張斯蘭指出，乾貨中的食品添加物是合法使用且允許，只要符合規範，適量食用就好。

食品添加物有助於保存及保色，也能抑制細菌及微生物繁殖。

香菇需挑選無破裂及雜質。（本報資料照片）
香菇需挑選無破裂及雜質。（本報資料照片）

● 香菇：二氧化硫，可保久與保色，維持香菇的外觀及期限。

● 干貝：磷酸鹽，改善口感、增加分量或保色。

● 蝦米：亞硝酸鹽，增加色澤、抑制微生物生長。

● 魷魚：磷酸鹽，保水、改善口感與增加風味。

● 烏魚子：苯甲酸，使乾燥的魚貝類防止腐壞。

張斯蘭提醒，雖然二氧化硫、磷酸鹽、亞硝酸鹽、苯甲酸等皆屬於合法食品添加物，但攝取過量仍然對身體有害。

安全處理方法

乾貨在使用前，可先泡60度溫水30分鐘，去除食品添加物。乾魷魚則要使用流動的冷水沖泡，去除雜質、鹽分和可能殘留的鹼味，讓肉質更乾淨Q彈。

「其實乾貨的售價貴，且目的是用來提味，例如蝦米、香菇，不用太擔心吃過量，但要小心選購及保存方式。」張斯蘭說，香菇、蝦米一定要先泡水，洗去灰塵及雜質，而泡過的水建議倒掉，不宜加入菜餚中增鮮，以防吃進添加物。

烏魚子經鹽漬與日曬，鈉含量很高，熱量與油脂偏高，對痛風、尿酸高者不友善，淺嚐即止，並多喝水代謝。（廖靜清）

上一則

氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

延伸閱讀

年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心
夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 燦爛熔岩衝上460公尺高空

夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 燦爛熔岩衝上460公尺高空
女兒書（二六）

女兒書（二六）
料理功夫/橄欖義大利麵

料理功夫/橄欖義大利麵

熱門新聞

熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

2026-01-26 01:00
85歲的莊靜芬公開實行40多年的鏡子養生法，「甲子藏鏡」一書收錄莊靜芬40多年、横跨3000年的銅鏡收藏，從齊家文化、殷商、西周及唐宋元明清。（記者沈能元／攝影）

師承母親莊淑旂養生之道 莊靜芬85歲跑馬拉松 首度公開「鏡子養生法」

2026-01-20 17:32
示意圖。（取自123RF）

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

2026-01-21 18:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園