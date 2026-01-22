我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔高材生拚副業 不到30歲年營收破百萬 每天僅工作4小時

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖

記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫分享，現代產婦坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。（北市聯醫婦幼院區提供）
北市聯醫分享，現代產婦坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。（北市聯醫婦幼院區提供）

媽媽產後坐月子是影響產後恢復、長期健康的重要關鍵，台北市立聯合醫院22日分享，傳統大量進補與全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能造成肥胖，建議回歸均衡營養原則，補充六大類食物、控制咖啡因攝取，再搭配適度運動。

北市聯醫婦幼院區營養科主任林詠霈說，過去農業社會，婦女長期從事繁重勞務，體力與健康狀況較差，傳統月子飲食強調進補調養、全酒料理，幫助產婦恢復元氣。隨著生活型態及健康觀念的改變，現代產婦的身體狀況也不同於以往，過度進補反而可能造成產後肥胖、代謝負擔等問題。

林詠霈指出，現在「坐月子」的飲食，除了藥膳補湯，更強調均衡營養的重要性，一是「均衡攝取6大類食物」，各類食物有不同生理功能，全穀雜糧類提供醣類能量來源，豆魚蛋肉類有著可建造修補組織的蛋白質，蔬菜的膳食纖維與維生素能幫助腸道蠕動與整體代謝。但坐用子期間常常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配。

她說，二是「避免全酒料理」，酒精可引出藥材藥效，對於虛寒體質有祛寒效果，但酒精也會影響傷口癒合，加重發炎反應。另，酒精影響寶寶生長發育，哺乳媽媽若想吃米酒料理，建議開蓋燉煮讓酒精完全揮發，飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，食用後2個小時再哺餵母乳，避免嬰兒不慎攝取到酒精。

再者「減少加工食物」，林詠霈說，速食雞塊，魚丸、臘腸等加工食品含有較高鹽分及脂肪，奶茶、可樂也含較多精緻糖類。高鹽、高油、高糖的食物都不利於血糖、血壓及血脂肪的控制；加工食物含無機磷鹽類，可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免食用。

林詠霈指出，四是「避免過量咖啡因」，咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能會影響寶寶的睡眠及成長發育，至於紅茶、巧克力、可樂等容易被忽略的飲品也都含有咖啡因，應間隔4小時後再哺乳。

她建議，五「增加蔬菜水果攝取」，蔬果富含膳食纖維，可促進腸道健康，預防便祕，並含有豐富維生素C，可促進鐵質吸收、維持免疫力，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，才可達到建議量。

最後，林詠霈建議「適度運動有助於體態恢復」，避免產後肥胖並減少日後罹患代謝症候群或其他慢性病機會。她提醒，每位產婦的健康狀況、體質與飲食習慣皆不相同，若對於月子的內容或營養補充有疑問，婦幼院區設有飲食指導門診，由專業營養師提供個別化的建議。

咖啡 營養補充 血脂

上一則

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

延伸閱讀

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力
薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角
隔夜的義大利麵對腸胃更好 營養師這樣說

隔夜的義大利麵對腸胃更好 營養師這樣說
何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

熱門新聞

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
睡眠不足、長期壓力、血糖劇烈起伏、熬夜與作息混亂，都可能反覆啟動嗜中性白血球，讓免疫系統長期處於「備戰模式」。（123RF）

沒有生病卻不舒服？醫師點名「這數值」是慢性發炎線索

2026-01-16 04:33
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴