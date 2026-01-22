誰說坐月子一定要喝麻油雞？營養師揭傳統兩作法恐愈吃愈胖

北市聯醫分享，現代產婦坐月子除了藥膳補湯，更應回歸健康飲食的原則。（北市聯醫婦幼院區提供）

媽媽產後坐月子是影響產後恢復、長期健康的重要關鍵，台北市立聯合醫院22日分享，傳統大量進補與全酒料理已不完全適合現代產後媽媽，反而可能造成肥胖，建議回歸均衡營養原則，補充六大類食物、控制咖啡 因攝取，再搭配適度運動。

北市聯醫婦幼院區營養科主任林詠霈說，過去農業社會，婦女長期從事繁重勞務，體力與健康狀況較差，傳統月子飲食強調進補調養、全酒料理，幫助產婦恢復元氣。隨著生活型態及健康觀念的改變，現代產婦的身體狀況也不同於以往，過度進補反而可能造成產後肥胖、代謝負擔等問題。

林詠霈指出，現在「坐月子」的飲食，除了藥膳補湯，更強調均衡營養的重要性，一是「均衡攝取6大類食物」，各類食物有不同生理功能，全穀雜糧類提供醣類能量來源，豆魚蛋肉類有著可建造修補組織的蛋白質，蔬菜的膳食纖維與維生素能幫助腸道蠕動與整體代謝。但坐用子期間常常攝取過多蛋白質、蔬果不足，應特別注意均衡搭配。

她說，二是「避免全酒料理」，酒精可引出藥材藥效，對於虛寒體質有祛寒效果，但酒精也會影響傷口癒合，加重發炎反應。另，酒精影響寶寶生長發育，哺乳媽媽若想吃米酒料理，建議開蓋燉煮讓酒精完全揮發，飲用酒精量不宜超過每天每公斤0.5公克，食用後2個小時再哺餵母乳，避免嬰兒不慎攝取到酒精。

再者「減少加工食物」，林詠霈說，速食雞塊，魚丸、臘腸等加工食品含有較高鹽分及脂肪，奶茶、可樂也含較多精緻糖類。高鹽、高油、高糖的食物都不利於血糖、血壓及血脂 肪的控制；加工食物含無機磷鹽類，可能影響鈣質吸收，建議月子期間盡量避免食用。

林詠霈指出，四是「避免過量咖啡因」，咖啡因會透過乳汁傳給寶寶，可能會影響寶寶的睡眠及成長發育，至於紅茶、巧克力、可樂等容易被忽略的飲品也都含有咖啡因，應間隔4小時後再哺乳。

她建議，五「增加蔬菜水果攝取」，蔬果富含膳食纖維，可促進腸道健康，預防便祕，並含有豐富維生素C，可促進鐵質吸收、維持免疫力，建議每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，才可達到建議量。

最後，林詠霈建議「適度運動有助於體態恢復」，避免產後肥胖並減少日後罹患代謝症候群或其他慢性病機會。她提醒，每位產婦的健康狀況、體質與飲食習慣皆不相同，若對於月子的內容或營養補充 有疑問，婦幼院區設有飲食指導門診，由專業營養師提供個別化的建議。