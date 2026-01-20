早餐令人「難瘦」 醫曝肥胖陷阱 吃錯氣虛水腫

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
中醫提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血壓飆升。（123RF）
中醫提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血壓飆升。（123RF）

現代人生活忙碌，早上幾乎睡到最後一刻才匆匆忙忙出門，隨便買了三明治、飯糰、蛋餅，在通勤與會議間草草解決。中醫師林雅瑩提醒，如果早餐吃錯了，除了加重腸胃負擔，血糖飆升也會讓人昏昏欲睡。中醫觀點認為，「脾胃為氣血生化之源」，早上正是脾胃功能最旺盛的時候，吃錯容易生濕氣，特別是油膩、甜食、精緻澱粉。

林雅瑩說，常見的地雷早餐組合，包括「波蘿麵包+冰奶茶」的冰冷甜膩組，以及「飯糰+油條」的高鈉油膩組。精緻澱粉會使血糖暴衝，吃下肚後很快餓且容易疲倦、想睡，促進脂肪堆積，長期累積會肥胖、增加心血管阻塞風險。而冰涼飲品損傷脾胃陽氣，導致消化機能低下、下半身水腫，濕氣難以代謝。

另外，飯糰裡的油條、肉鬆、菜脯都是高鈉食物，糯米也難消化，這些都會加重腸胃負擔，讓廢物更易囤積，形成「壓力肥」。飯糰中的加工配料都是高鈉來源，高鈉會造成水腫及血壓上升，長期下來也會增加心血管疾病的風險。而紫米飯糰雖被認為健康，但糯米含支鏈澱粉，讓血糖波動大。

林雅瑩指出，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，以能最快速買到的超商通路，推薦無糖高纖豆漿加茶葉蛋或雞胸肉以及中型蒸地瓜。傳統早餐店則建議蔬菜蛋全麥吐司加無糖溫豆漿，特別叮囑店家不抹美乃滋，一湯匙美乃滋熱量約100大卡。另避開鐵板麵、酥皮蛋餅、蔥油餅、薯餅等澱粉吸油地雷。

林雅瑩說，晨起一杯熱黑咖啡，能助排水消腫、刺激膽汁分泌以利脂肪消化。如果是到連鎖咖啡廳，最佳搭配為全麥蔬菜蛋三明治加熱美式，或無糖鮮奶拿鐵。早餐可加入水果，增加飽足感和穩定血糖，飯後2小時利用3分鐘順時鐘按摩腹部，幫助腸胃蠕動，或是輕拍大腿外側的膽經，疏通肝膽經絡。

早餐選擇推薦

豆漿：富含膳食纖維，改善消化功能。

雞蛋：提升飽足感、提供穩定神經的蛋白質。

地瓜：屬抗性澱粉，高纖助排便。

雞胸肉：優質蛋白質，提供必需氨基酸。

無糖優格：提供飽足感、穩定血糖。

