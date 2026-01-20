吃蘋果、快走…每天做3件小事輕鬆延緩老化

蘋果富含多酚等抗氧化物，可對抗讓皮膚老化的因素，減緩老化速度；示意圖。（圖／123RF）

許多人都覺得健康長壽是一個很難達成的目標，事實上，想要活得久且活得好，並不需要徹底翻轉生活，科學研究發現，健康老化的關鍵藏在每天微小的行為轉變中。

根據《verywellhealth》指出，透過3個簡單的「微習慣」累積，加上避開幾個常見的健康地雷，就能讓自己遠離慢性病，活得更健康、更長久。

3個「微習慣」讓你老得慢

微習慣1：每天一顆蘋果

蘋果富含多酚等抗氧化物，有助對抗日常生活中讓皮膚老化的因素──紫外線、空汙、慢性發炎。這些天然植化素能中和自由基，減少黑斑與暗沉，延緩細胞損傷；還可補充水分、維持肌膚彈性。蘋果天然的抗發炎特質，對全身老化速度也有正面幫助。與其追求昂貴保養品，不如每天吃一顆完整蘋果（連皮吃更好），更能從內到外維持年輕狀態。

微習慣2：每天喝黑咖啡

黑咖啡其實是長壽食物之一。研究指出，每天1～3杯黑咖啡，與10～17%較低的全因死亡風險相關，也能降低心血管疾病 死亡率。咖啡中的抗氧化物與多酚對心血管與代謝的好處已獲許多研究支持。

不過要注意，重點是「黑咖啡」。一旦加入糖、奶油、糖漿，等於把益處打折，甚至變成負擔。如果擔心咖啡因刺激，可改從小杯量開始，或選擇低咖啡因版本。

微習慣3：每天快走30分鐘

多數成年人難以達到每周150分鐘的中等強度運動建議，但其實只要做到「每天快走半小時」，就能達標，而且對延年益壽的效果相當明顯。

「快走」指比平常散步更快、會微微喘、但仍能說話的速度（約每小時4.5～7公里，依個人狀況而異）。若不喜歡走路，也可改騎腳踏車、跳舞、游泳，或任何能讓心跳上升的活動。重點是持續，而不是強度多高。

戒掉10個加速老化的壞習慣

除了建立好習慣，也要避免會默默傷身的生活模式。以下是想要長壽必須戒掉的10個壞習慣：

1.吃太多加工食品

2.吸菸

3.久坐不動

4.心懷怨恨：憤怒會提升皮質醇（壓力荷爾蒙），損害心臟與免疫系統。

5.社交孤立

6.只信重大改變：人經常在看到周遭有人生病才想徹底改變生活，但又經常難以持久。不如先設定一個較低的目標，每天堅持執行，才容易改變。

7.逃避就醫

8.睡太少或太多

9.長期壓力

10.迷信基因：基因僅決定約25%的壽命。環境與生活方式才是自己真正能掌控的關鍵。

44歲、60歲面臨「斷崖式衰老」

人本來就是一步步走向老化、走向死亡。只是年紀輕時沒感覺，但中年過後就愈來愈有感了。刊登在《自然老化」(NatureAging》期刊的研究證實，人在44歲、60歲這2個階段會感受到斷崖式衰老。