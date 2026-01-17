指甲有白點不是缺鈣 需補3元素 吃南瓜籽、牛肉可改善

醫師提醒，長期飲食清淡，或是腸胃吸收功能不佳，指甲表面可能會變得粗糙，甚至容易斷裂；示意圖。(圖／123RF)

民眾若發現指甲出現白點，常以為是缺乏鈣質。但醫師指出，「這其實是流傳已久的誤會」，指甲確實反映了身體的營養狀態，但這個訊號通常跟鈣沒有直接關係，反而是身體在暗示缺乏另一種關鍵的微量元素。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」說，依國際研究顯示，關於指甲上的小白點，最常見的原因是「微小創傷」，如敲鍵盤太大力、做家事碰撞到指根等，但如果白點反覆出現，且排除外傷因素，這與「鋅」的缺乏高度相關。鋅是人體修復細胞、合成蛋白質的重要推手，鋅不足時指甲角質化過程會出現異常，形成白點。

除了白點，民眾也常有指甲表面摸起來那一條條像「鐵軌」的直線（垂直脊紋），或是指甲變脆、變薄。這則與「老化」有關，如果年輕或中年時期出現明顯紋路，通常暗示著三個關鍵的營養缺口。

第一、蛋白質攝取不足，這是最常被忽略的原因。指甲主要成分是「角蛋白」，這是一種硬蛋白質。如果長期飲食清淡、肉吃得太少，或是腸胃吸收功能不佳，身體沒有足夠的胺基酸原料來製造指甲，指甲表面就會變得粗糙、出現紋路，甚至容易斷裂。

第二、造血營養素缺乏（鐵與 B12），當體內缺鐵或維生素 B12 時，末梢血液循環的帶氧量會下降。指甲床因為缺氧和營養不良，生長速度變慢，紋路就會加深，指甲顏色也會顯得較蒼白。

第三、硒與甲狀腺健康，雖然硒缺乏不會直接導致白點，但它對指甲的「質地」影響很大。硒是維持甲狀腺功能正常的關鍵微量元素，而甲狀腺素掌管了全身的代謝快慢。當硒不足影響甲狀腺功能時，指甲容易變得脆弱、變形或生長緩慢。