我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國駭客入侵美國眾議院多個委員會電郵系統

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險

記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，許多民眾誤以為血脂異常只與油炸食品或肥肉有關，卻忽略了甜湯中的精緻澱粉與糖分，同樣會在體內轉換為三酸甘油脂，恐成為心血管疾病致命推手。（部桃提供）
衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，許多民眾誤以為血脂異常只與油炸食品或肥肉有關，卻忽略了甜湯中的精緻澱粉與糖分，同樣會在體內轉換為三酸甘油脂，恐成為心血管疾病致命推手。（部桃提供）

寒流來襲，民眾習慣來碗熱甜湯暖身，但紅豆湯、燒仙草等甜湯看似溫暖無害，實則暗藏心肌梗塞風險。營養師指出，甜湯中的高糖分會轉化為三酸甘油脂，使壞膽固醇更易沉積血管，加上低溫造成血管收縮，恐成為心血管疾病致命推手。

隨著一波波冷氣團襲台，氣溫驟降讓許多民眾直覺想進補暖身，一碗香甜的紅豆湯、燒仙草或桂圓紫米粥，成為抵禦寒意的小確幸。但衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，許多民眾誤以為血脂異常只與油炸食品或肥肉有關，卻忽略了甜湯中的精緻澱粉與糖分，同樣會在體內轉換為三酸甘油脂，「當三酸甘油脂偏高時，血液中的壞膽固醇會變得體積更小、密度更高，更容易穿透血管內皮造成傷害。」

涂秀蓮指出，甜湯中的高糖分會讓血糖快速上升，刺激肝臟將多餘能量轉化為脂質儲存，進而影響壞膽固醇型態，使其更易沉積在血管內壁形成動脈斑塊。這些變化平時並無明顯症狀，但在寒流來襲、血管收縮、血壓波動加大的情況下，不穩定的斑塊可能破裂引發急性血栓，成為致命關鍵。

為讓民眾更直觀理解心血管風險，桃園醫院營養科、護理部與醫療團隊合作，設計製作「3D列印心血管立體模型」，透過視覺化方式提醒民眾重視血管健康。

這套模型內建LED燈號系統，當血管通暢、血流順利時呈現藍燈，一旦模擬出狹窄或阻塞狀態，燈號便立刻轉為刺眼紅燈，象徵危險警訊。醫療團隊表示，許多民眾對心肌梗塞、中風的認知仍停留在數據層面，但當「紅燈亮起」的瞬間映入眼簾，更能直覺理解血管問題的急迫性。

個案管理師黃靖雯分享，臨床上不乏在寒流期間突然發生心肌梗塞的案例，許多患者事前並無明顯不適，直到送醫才發現血管早已高度狹窄。「3D模型中燈號由藍轉紅的設計，正是模擬血管從相對穩定走向危險的過程，提醒民眾血管問題往往是長期累積的結果。」

「血管就像家中的水管，長期不當飲食會讓內壁慢慢堆積油垢，平時不覺得有問題，等到堵住時往往來不及。」涂秀蓮指出，面對冬日甜湯誘惑，民眾不用完全禁止，但要更有選擇與節制，建議保留食材原有的膳食纖維、減少糖水攝取、控制分量，或以天然食材本身風味取代額外加糖，都是兼顧口腹之慾與心臟健康的作法。

中風 血脂 血糖

上一則

月經怎樣才算正常？ 中醫師：靠五指標判斷 經血粉淡色「這原因」造成

延伸閱讀

前男友心肌梗塞猝逝 向太憶舊愛淚水潰堤

前男友心肌梗塞猝逝 向太憶舊愛淚水潰堤
高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件
氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節
冷氣團南下急凍4天 全台123人心肺驟停送醫

冷氣團南下急凍4天 全台123人心肺驟停送醫

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

2026-01-06 09:40
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國