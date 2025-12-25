我的頻道

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

腎病無聲卻致命 抽血驗尿可揪早期異常

許凱婷
隨著生活型態改變，腎病風險族群的年齡層不斷下降。（圖／AI生成）
許多人以為「沒痛、沒腫、沒不舒服」就代表腎臟沒事，等到身體出現疲勞、水腫、泡沫尿、食欲不振等症狀，腎功能往往已嚴重衰退，甚至到了不可逆階段。

台灣曾競鋒診所院長曾競鋒在臨床上常見聽信地下電台亂服成藥的長輩，或許多患者對高血壓藥有「一吃就要吃一輩子」的迷思，因而拒絕正規治療。他強調，未控制的高血壓會持續傷害腎臟，導致「高血壓腎病變」，這些行為都可能對腎功能造成不可逆的損傷。

隨著生活型態改變，高血壓、糖尿病等慢性病有年輕化趨勢，使得腎病風險族群的年齡層不斷下降。曾競鋒指出，除了三高患者外，有腎臟病家族史、心血管疾病、痛風、自體免疫疾病，以及肥胖、吸菸、飲食偏鹹、作息不正常者，都屬於高風險族群，應定期接受腎功能檢查。檢查過程相當簡便，只需到內科或家醫科診所進行抽血與驗尿，通常隔天就能取得報告。

曾競鋒表示，判斷腎功能是否異常有兩個關鍵指標：一是腎絲球過濾率（eGFR），若持續低於每分鐘60mL就得注意；二是尿蛋白，若呈陽性反應就須進一步檢查。

曾競鋒指出，只要早期發現腎功能異常，即使是慢性腎臟病，透過規律服藥、控制三高、遵循「四不一沒有」：不吃來路不明藥、不抽菸、不憋尿、不熬夜、沒有鮪魚肚；與「三多三少」：多纖維、多蔬菜、多喝水、少鹽、少油、少糖的生活原則，配合新型腎臟藥物，仍能有效延緩腎功能惡化，甚至可推遲洗腎達20年之久。

曾競鋒強調，預防勝於治療，與其等待腎臟無聲地崩壞，不如主動出擊，透過簡單的篩檢掌握腎臟健康狀況，即可擺脫洗腎陰影。

