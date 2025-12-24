燃燒脂肪、增強肌力…這些運動最給力 在家就能完成

我的頻道

王郁婷
平板與變化式（圖/123RF）
平板與變化式（圖/123RF）

想有效消耗熱量，不一定要上健身房使用大型器材。health.com報導指出，多數高強度運動在家就能完成，而且越投入、強度越高，燃脂效果越明顯。關鍵在於提升心跳、啟動大肌群，以及選擇能一邊增肌、一邊提高代謝的動作。

衝刺、跑步、跳繩、自行車等高強度運動，是最能在短時間內燃燒大量熱量的選擇；複合式訓練同時啟動多肌群，也能兼具燃脂與增肌的雙重效果。

不過，提升強度需要循序漸進，若有慢性病、長期未運動或運動時感到疼痛，應先諮詢醫療專業人員，找到適合自己的方式，才能安全又有效地運動。

整體來說，高強度有氧比輕度或中度運動更能快速燃燒熱量。以一位約68公斤的人來看，連續30分鐘的熱量消耗大約如下：

短跑（時速16公里）640大卡

高強度間歇訓練（HIIT）353大卡

跳繩300大卡

自行車（時速16公里以上）287大卡

跑步（時速8公里）287大卡

游泳（慢速自由式）248大卡

划船機（中等強度）102～205大卡

滑雪機（中等強度）102～205大卡

壺鈴輕量循環訓練107大卡

雖然數字會因個體差異而不同，但方向很明確：速度快、耗氧量高、動用多肌群的動作，通常燃脂效益最好。

重量訓練的主要價值不只在當下消耗熱量，而是促進肌肉量、避免年齡增加引起的骨質與肌肉流失。肌肉量越多，基礎代謝率越高，身體在休息時也會消耗更多能量。

雖然單次中等強度重訓的即時熱量消耗不如高強度有氧，但加入力量訓練能讓整體燃脂效率更高，也是健康體重管理重要基石。

複合訓練（compound exercises）是提升熱量消耗的關鍵。這類動作會同時啟動兩個以上的大肌群，不只能增肌，也能讓心跳上升，達到「力量＋心肺」的雙重效果。

熱量消耗不只取決於運動種類，還會受到以下因素影響：

年齡：肌肉量隨年齡下降，使代謝速度降低。

體重：體重越高，運動時需要能量越多。

運動時間與強度：速度加快、持續時間更長，消耗自然增加。

肌肉量：肌肉比脂肪更耗能，肌肉越多，運動與休息時消耗都更高。

性別：男性通常肌肉量較高、體重較重，因此同樣運動下的消耗較女性更高。

以下為高效複合訓練動作：

平板與變化式Planks

標準前側平板的做法為：

1.俯臥於地面。

2.雙手置於肩膀下方、核心收緊。

3.撐起軀幹，從頭到腳保持一直線。

4.若想增加強度，可加入臀部抬高（hip raises）、彩虹平板（rainbow plank）或側平板抬臀等動作，能更刺激核心，提升熱量消耗。

伏地划船 （圖/123RF）
伏地划船 （圖/123RF）

伏地划船Renegade Row

這個動作能同時訓練核心、背部與肩臂肌群。

1.進入平板姿勢，雙手要握住啞鈴支撐身體。

2.以一側手臂向上拉、肘關節維持90度，動作如划船。

3.保持核心穩定、避免骨盆左右晃動。

4.回到起始姿勢後換另一側。

深蹲推舉（圖/123RF）
深蹲推舉（圖/123RF）

深蹲推舉Squat to Press

深蹲推舉能同時使用腿部、核心與肩部，是典型的全身複合訓練。

1.雙手各持一個啞鈴（或裝水的寶特瓶），雙腳與肩同寬。

2.手肘彎曲90度、掌心向內。

3.下蹲、維持胸口打開、重心放在腳跟，停兩秒。

4.站起同時將重量推向頭頂。

5.重複動作。

跳弓箭步（圖/123RF）
跳弓箭步（圖/123RF）

跳弓箭步Jump Lunges

跳弓箭步能快速提升心率，是極具挑戰性的爆發力訓練。

1. 兩腳併攏站立，手肘彎曲。

2.向前跨出做弓箭步、重心落在前腳跟。

3.向上跳起、雙手向上提。

4.落地時換腳在前。

5.持續左右交換。

