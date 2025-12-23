夜晚不關燈恐損心血管？研究揭微弱光線也可能提高疾病風險

要在夜晚保護生理節律，可從日常生活著手，醫師提醒睡覺時盡量保持房間全黑，是最基本也最有效的方法。；示意圖。(圖／123RF)

陽光不只讓照亮世界，也和每個人的晝夜節律（或稱生理時鐘）息息相關。身體許多功能，包括荷爾蒙分泌、能量代謝、肝臟酵素製造、血壓調節，都依賴光線來分辨白天與夜晚。但隨著人工光源普及，科學家發現夜間暴露在光線中，即使只有微弱亮度，可能悄悄傷害心血管與代謝健康。

開燈睡 也攸關肥胖 、糖尿病

多項研究已指出，睡覺時暴露在光線下，與肥胖、高血壓、糖尿病等健康問題存在關聯。最新一項透過英國生物資料庫約9萬名參與者的分析中，研究者調閱健身手環紀錄的每分鐘光線暴露量，並追蹤近十年，結果發現：夜晚光線越亮，心臟病 、心臟衰竭、心房顫動與中風 的風險越高；光線最亮的一組（亮度約100勒克斯，相當於昏暗旅館走廊）其患病風險高出約30～60%。

研究也發現，即便已調整BMI、血糖、睡眠時間等因素，夜晚光線仍然是獨立的健康風險指標。人體的晝夜節律由大腦中的視交叉上核（SCN）負責統籌，它就像全身的主時鐘，持續調控荷爾蒙分泌、體溫調節、消化節奏，以及心臟與代謝系統的運作時程。這個主時鐘最重要的調節訊號就是光線；當眼睛接觸到光，SCN會依此重新校準全身時序，使各個系統保持同步。

半醒狀態 代謝效率降低

然而，如果夜晚仍暴露在約50至100勒克斯(lux)的光線下，褪黑激素的分泌就可能被延後或抑制，讓身體難以辨認這是該休息的時間。交感神經因此維持在較高的興奮度，睡眠期間心跳下降較少，隔天的胰島素反應也可能變差，使代謝效率降低。

研究顯示，這樣的夜間光線會讓身體處於一種半清醒狀態，導致心臟與代謝系統在本應休息的時段無法真正放鬆。短期來看，夜間光線可能使人感到精神疲倦，容易出現消化不良，體溫調節也可能受到影響，荷爾蒙分泌因此變得不夠穩定。若節律被打亂的情況持續，長期下來可能連帶提高多種慢性疾病的風險。

白天曬太陽 助黑夜好眠

儘管目前的研究大多仍屬於關聯性，尚未能完全證明因果關係，但夜晚維持足夠的黑暗，有助於保護生理節律，也可能為健康帶來長期的益處。

要在夜晚保護生理節律，其實從日常生活就能著手。睡覺時盡量保持房間全黑，是最基本也最有效的方法。如果房間外的光源容易滲入，例如路燈或招牌燈，使用遮光窗簾或眼罩能有效阻隔光線；而在確實需要夜間照明時，例如起身上廁所，選擇暖黃色、亮度較低的光線會比較不影響生理時鐘。

此外，白天多接觸自然光也很重要。充足的日光能強化生理節律，讓身體更清楚區分白天與黑夜，使夜晚更容易進入深度休息狀態。