「腕隧道症候群」麻痛太擾人 3方法緩解不適

梁蕙雯／台大醫院復健部主任
腕隧道症候群常見於須重複腕部活動的職業，嚴重時疼痛可能延伸到手臂、肩頸。（圖／123RF）
張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指尖，晚上睡覺或清晨比較明顯，但甩甩手會比較好，日前晚上手麻卻變得嚴重，只要多做家事，症狀會更明顯，甩手已不見緩解。原來是「腕隧道症候群」找上她。

陳先生同樣是手麻，是整天都麻，在門診發現他手腕有顆突起的痛風石，過去他的尿酸值都很高，沒有控制，開始有痛風石也不以為意，直到手麻才來就醫，經診斷也是「腕隧道症候群」。

「腕隧道症候群」是因為正中神經在手腕處受壓所致，常見於中高齡婦女，但也有像張先生一樣的非典型個案。

手指麻痛 半夜會痛到醒過來

腕隧道症候群主要症狀為手指麻，尤其是前三指的指尖，晚上睡覺或清晨比較明顯，有人會麻痛到醒過來，或者白天做特定動作，比如騎機車或拿筷子時特別嚴重，但甩甩手會比較好些。如果神經壓迫嚴重，手指觸覺會變鈍，甚至大拇指根部的肌肉萎縮，手指的精細動作靈巧度變差。

腕隧道症候群常見於中老年人，女性較多，跟日常生活中手部重複用力抓握有關。其他風險族群，包括糖尿病、腎衰竭、甲狀腺低下、類風濕性關節炎、痛風石沉積、手腕曾有骨折、孕婦與體重過重的人。神經傳導是常用來確診與分辨神經受損程度的檢查工具。

神經解套注射、手術 緩解不適

治療腕隧道症候群3方法：

1.首要減少內外在因素的影響，例如減少重複的手部抓握或重複用力，像是擰毛巾、用力刷洗等動作。若有糖尿病、甲狀腺低下症、或肥胖等內在因素，也要好好控制。

2.如果症狀不嚴重，晚上睡覺時使用豎腕副木，可以改善半夜麻醒或白天的症狀，做一些滑動神經的伸展運動，以及使用超音波或雷射等儀器治療也有助益。

3.另一個相當有效的方式是使用「神經解套注射」，透過超音波定位神經位置，把高濃度葡萄糖水注射到手腕正中神經壓迫的部位，有助於改善神經周圍的沾黏與手麻的症狀。

如果接受以上治療後，麻痛緩解不如預期，或者已有手部肌肉萎縮等症狀，應考慮找整型外科、骨科或神經外科醫師進行手術治療。

掌管手臂知覺與動作的神經，從頸椎、臂神經叢、到個別神經，任何一處出問題都可能造成手麻。當出現手麻症狀時，要觀察麻的位置、發生的時間、與動作或姿勢有沒有關係、是否伴隨其他疼痛或無力等症狀，並且尋求復健科或神經科醫師的專業診斷，完整評估檢查，才能對症下藥，避免神經受到永久性損傷，解除手麻危機。

