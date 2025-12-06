我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

1天走1萬步保健太累人？ 新研究：走4000步就夠了

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，每周有一兩天走4000步就能有效預防心臟疾病。（圖／123RF）
研究顯示，每周有一兩天走4000步就能有效預防心臟疾病。（圖／123RF）

運動對健康有益人盡皆知，如何花最少時間運動能達到效益極大化？最新研究指出，比起坊間常聽到的「一日1萬步」，其實更低的門檻就能帶來明確的健康改善，特別是對忙碌的現代人與年長者更具參考價值。

哈佛大學醫學院講師濱谷陸太以大量研究數據分析最有效率的健康方法。他解說如何用最小的勞力、換取最大的健康回報，「理想步數」並非1萬步，甚至更低的目標就足以帶來顯著健康效果。

「每周固定一至兩次專門去走路」與「日常刻意增加步數」哪個更好？為了比較這些方式，研究團隊針對高齡女性進行分析。研究採用大規模的Women's Health Study資料，在其中挑選沒有心臟病病史的1萬3547名高齡女性，讓她們配戴加速度計一周，以測量運動時間與步數，並追蹤11年後的死亡與心臟病發生情況。

研究檢視「一周內達成步數目標的天數」與死亡、心臟病發生率的關聯。步數目標分為每日4000、5000、6000、7000步四類，並以統計模型調整年齡與疾病等因子。結果出現兩個重要發現。

第一，比起完全沒有一天達成4000步的人，只要每周有一至兩天達成4000步者，死亡風險降低26%，心臟病風險降低27%。也就是說，即使只是在一周中少量行走，也可能大幅降低疾病風險。

第二，當分析加入「平均步數」後，以上的關聯完全消失。這代表健康最重要的並不是「一周中怎麼安排步行模式」，而是最終的「平均步數」。

換言之，重點是「只要有走路就好」，而目標值應放在「平均步數」本身。對不常步行的高齡者而言，即使每周只有幾天多走一些，也可能得到明確健康效益。

另一份使用歐洲UK Biobank資料的研究（平均年齡約62歲），檢視一次步行的「持續時間」是否影響健康。在調整平均步數後，研究顯示「單次步行時間愈長，死亡率愈低」。比較區間分為：5分鐘未滿、5至10分鐘、10至15分鐘、15分鐘以上。

該研究意味著，每天確實安排一段固定的步行時間具有額外好處，即使在平均步數相同的前提下，也能額外降低死亡風險。也就是說，要建立步行習慣，適當確保一次的步行時間也很重要。

步行的效果也因人而異，步數與健康的關係本來就會隨年齡顯著不同。兩項研究的平均年齡差距約10歲，因此需謹慎解讀；此外，兩者皆只測量一周的運動量，無法掌握習慣變化。

更重要的是，研究觀察的是「走路較多的人死亡率較低」的關聯性，不等同直接證實「多走路會導致死亡率下降」的因果關係。也可能是「身體不適的人走得少」，因果方向顛倒。不過，即便在計算中排除這種可能性，結果依然一致，因此仍能部分推測存在因果關係。

總結來說，可確定的是：即使少量運動，也能帶來非常大的健康利益。即使每周僅有一至二天達到4000步，也可能有效預防心臟疾病或早期死亡。

心臟病

上一則

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

延伸閱讀

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
養生／想要心臟健康 戒掉3種食物

養生／想要心臟健康 戒掉3種食物
專家示警：情緒壓力 心臟病隱形殺手

專家示警：情緒壓力 心臟病隱形殺手
4星品質Astiva Health 獲知名醫療單位獎項

4星品質Astiva Health 獲知名醫療單位獎項

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型