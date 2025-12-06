1天走1萬步保健太累人？ 新研究：走4000步就夠了

研究顯示，每周有一兩天走4000步就能有效預防心臟疾病。（圖／123RF）

運動對健康有益人盡皆知，如何花最少時間運動能達到效益極大化？最新研究指出，比起坊間常聽到的「一日1萬步」，其實更低的門檻就能帶來明確的健康改善，特別是對忙碌的現代人與年長者更具參考價值。

哈佛大學醫學院講師濱谷陸太以大量研究數據分析最有效率的健康方法。他解說如何用最小的勞力、換取最大的健康回報，「理想步數」並非1萬步，甚至更低的目標就足以帶來顯著健康效果。

「每周固定一至兩次專門去走路」與「日常刻意增加步數」哪個更好？為了比較這些方式，研究團隊針對高齡女性進行分析。研究採用大規模的Women's Health Study資料，在其中挑選沒有心臟病 病史的1萬3547名高齡女性，讓她們配戴加速度計一周，以測量運動時間與步數，並追蹤11年後的死亡與心臟病發生情況。

研究檢視「一周內達成步數目標的天數」與死亡、心臟病發生率的關聯。步數目標分為每日4000、5000、6000、7000步四類，並以統計模型調整年齡與疾病等因子。結果出現兩個重要發現。

第一，比起完全沒有一天達成4000步的人，只要每周有一至兩天達成4000步者，死亡風險降低26%，心臟病風險降低27%。也就是說，即使只是在一周中少量行走，也可能大幅降低疾病風險。

第二，當分析加入「平均步數」後，以上的關聯完全消失。這代表健康最重要的並不是「一周中怎麼安排步行模式」，而是最終的「平均步數」。

換言之，重點是「只要有走路就好」，而目標值應放在「平均步數」本身。對不常步行的高齡者而言，即使每周只有幾天多走一些，也可能得到明確健康效益。

另一份使用歐洲UK Biobank資料的研究（平均年齡約62歲），檢視一次步行的「持續時間」是否影響健康。在調整平均步數後，研究顯示「單次步行時間愈長，死亡率愈低」。比較區間分為：5分鐘未滿、5至10分鐘、10至15分鐘、15分鐘以上。

該研究意味著，每天確實安排一段固定的步行時間具有額外好處，即使在平均步數相同的前提下，也能額外降低死亡風險。也就是說，要建立步行習慣，適當確保一次的步行時間也很重要。

步行的效果也因人而異，步數與健康的關係本來就會隨年齡顯著不同。兩項研究的平均年齡差距約10歲，因此需謹慎解讀；此外，兩者皆只測量一周的運動量，無法掌握習慣變化。

更重要的是，研究觀察的是「走路較多的人死亡率較低」的關聯性，不等同直接證實「多走路會導致死亡率下降」的因果關係。也可能是「身體不適的人走得少」，因果方向顛倒。不過，即便在計算中排除這種可能性，結果依然一致，因此仍能部分推測存在因果關係。

總結來說，可確定的是：即使少量運動，也能帶來非常大的健康利益。即使每周僅有一至二天達到4000步，也可能有效預防心臟疾病或早期死亡。