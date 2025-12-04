我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

冬季四肢冰冷 中醫：切忌「急補、亂補」

林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著冬季氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷的身體反應，中醫師建議，依體質進補，讓身體由內而外暖起來。示意圖。(圖／AI生成)
隨著冬季氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷的身體反應，中醫師建議，依體質進補，讓身體由內而外暖起來。示意圖。(圖／AI生成)

隨著冬季氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳等四肢冰冷的身體反應，尤其女性更為明顯，平均每四位女性就有一人有四肢冰冷困擾。有些人半夜醒來，雙手雙腳仍難以回暖，甚至影響睡眠品質，需透過調整體質，使氣血津液運行順暢，才能讓身體由內而外暖起來。

台灣中醫師賴俊宏表示，依中醫觀點，四肢冰冷多與人體陰陽氣血失衡、循環不佳有關。賴俊宏指出，冬季時常見四類容易出現冰冷症狀的體質，其中包括陽氣衰弱型、寒氣凝滯型及陽氣鬱阻型。陽氣衰弱又可分為脾胃氣虛與腎氣不足兩種，前者常見面色萎黃、食慾不振、腹脹、容易疲倦；後者則容易畏寒、精神不濟，並伴隨暈眩、耳鳴等症狀。

寒氣凝滯型體質則包括血虛與血瘀，血虛者多見頭暈、臉色蒼白、貧血傾向；血瘀者可能胸悶、頭痛，唇甲顏色偏紫，甚至出現經血不順、血塊等情況。至於陽氣鬱阻型，則多與壓力、情緒緊繃有關，患者常出現心煩、口渴、便秘、腹脹等症狀，屬於氣機鬱滯、陽氣不通的表現。

賴俊宏建議，脾胃氣虛者宜多吃黃色食物，如南瓜、地瓜、木瓜，可補益脾胃；腎氣不足者適合黑色食物，包括黑豆、黑芝麻、黑糯米、烏骨雞等，以強健腎氣；血虛體質者則可多攝取紅棗、櫻桃、豬肝等紅色食材，補血效果佳；血瘀者可藉由山楂、黑木耳、洋蔥等食物促進血液循環；若屬於陽氣鬱阻型，則適合選擇蔥、芹菜、金橘或玫瑰花等具有疏肝解鬱作用的食材。

賴俊宏表示，不同體質民眾，需留意相關飲食禁忌。脾胃虛寒者應避免生冷食物，以免加重腸胃負擔；血虛者不宜與咖啡、茶同時攝取補血食材，以免鞣酸影響鐵吸收；血瘀體質者則應少吃油膩、高糖及辛辣食物，避免造成血液黏稠度上升。此外，進補應順應氣候與體質，不宜急補、亂補，以免適得其反。

賴俊宏建議一道「藥食同源」概念製作的「清蒸鱸魚」，加入熟地、桂枝、川芎等藥材蒸煮，具有補血滋陰、活血行氣的效果，適合體質偏虛、常感冰冷的民眾日常食用。他強調，若四肢冰冷症狀嚴重、長期未改善，仍建議尋求專業中醫師專業建議，才能在節氣轉換之際維持身體平衡，溫暖健康地迎接冬季。

隨著冬季氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。(本報資料照片)
隨著冬季氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。(本報資料照片)

咖啡 南瓜

上一則

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

延伸閱讀

超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」配合2穴位睡得好

超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」配合2穴位睡得好
32歲女經期常頭痛、頭暈 中醫改善子宮肌腺症

32歲女經期常頭痛、頭暈 中醫改善子宮肌腺症
每4位女性有1人四肢冰冷 中醫建議依體質進補勿「急補、亂補」

每4位女性有1人四肢冰冷 中醫建議依體質進補勿「急補、亂補」
6歲「小馬達」上課坐不住 中醫雷射針灸治療找回過動兒學習專注力

6歲「小馬達」上課坐不住 中醫雷射針灸治療找回過動兒學習專注力

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人