我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

澳洲新研究：逾70歲長者常聽音樂 失智風險降近40%

編譯盧思綸
聽新聞
test
0:00 /0:00
長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症的風險；示意圖。（圖／123RF）
長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症的風險；示意圖。（圖／123RF）

福斯新聞報導，一項新發表於「國際老年精神病學期刊」（International Journal of Geriatric Psychiatry）研究指出，70歲以上長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症的風險，演奏樂器也能減少約35%的失智症風險，若雙管齊下則效果更好。

澳洲蒙納許大學一項研究追蹤1萬800名超過70歲長者數年，結果發現，經常聽音樂的長者罹患失智症的風險降低39%，記憶表現也更佳；經常演奏樂器的長者，發展失智症風險降低35%；而同時聽與演奏音樂的長者，對抗認知衰退的保護效果更為顯著。

研究參與者被問及是否「經常」、「偶爾」或「從不」聽音樂或演奏樂器。結果發現，經常從事兩者的人，罹患輕度認知障礙的風險也降低22%，整體認知與對日常事件的回憶表現更佳。

根據世界衛生組織（WHO）資料，全球約有5700萬人罹患失智症。雖然研究結果顯示，音樂活動可能有助維持認知功能，但並不代表音樂能直接預防失智。研究團隊說：「音樂活動可能是維持高齡者認知健康的可行策略，但目前仍無法確定其因果關係。」

這項研究也呼應近年學界趨勢，認為從事有創意、具社交意義與可刺激精神的活動，如從事音樂、閱讀與藝術活動，皆有助延緩腦部退化。

不過，哥本哈根大學老化研究副教授克努森（Morten Scheibye-Knudsen）提醒，雖然目前廣泛鼓勵從事動腦活動，但相關研究尚未定論。他接受BBC節目Science Focus訪問時表示，一般建議要訓練大腦，但實際數據並不一致。

他補充，即使如此，演奏樂器仍有額外好處，「例如增加社交互動，而社交對高齡者來說極為重要」。

失智症 澳洲 WHO

上一則

破解失智症惡化 Tau蛋白沉積成關鍵

下一則

奇異果太硬? 1招快速催熟變軟甜 這樣吃能吃到最多纖維

延伸閱讀

久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險

久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險
在世界最冷的「舞台」演奏 紐西蘭海軍樂手圓夢

在世界最冷的「舞台」演奏 紐西蘭海軍樂手圓夢
澳洲16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證

澳洲16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證
COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國

COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

2025-11-26 04:12

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企