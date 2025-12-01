澳洲新研究：逾70歲長者常聽音樂 失智風險降近40%

長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症的風險；示意圖。（圖／123RF）

福斯新聞報導，一項新發表於「國際老年精神病學期刊」（International Journal of Geriatric Psychiatry）研究指出，70歲以上長者經常聽音樂可降低近40%罹患失智症 的風險，演奏樂器也能減少約35%的失智症風險，若雙管齊下則效果更好。

澳洲 蒙納許大學一項研究追蹤1萬800名超過70歲長者數年，結果發現，經常聽音樂的長者罹患失智症的風險降低39%，記憶表現也更佳；經常演奏樂器的長者，發展失智症風險降低35%；而同時聽與演奏音樂的長者，對抗認知衰退的保護效果更為顯著。

研究參與者被問及是否「經常」、「偶爾」或「從不」聽音樂或演奏樂器。結果發現，經常從事兩者的人，罹患輕度認知障礙的風險也降低22%，整體認知與對日常事件的回憶表現更佳。

根據世界衛生組織（WHO ）資料，全球約有5700萬人罹患失智症。雖然研究結果顯示，音樂活動可能有助維持認知功能，但並不代表音樂能直接預防失智。研究團隊說：「音樂活動可能是維持高齡者認知健康的可行策略，但目前仍無法確定其因果關係。」

這項研究也呼應近年學界趨勢，認為從事有創意、具社交意義與可刺激精神的活動，如從事音樂、閱讀與藝術活動，皆有助延緩腦部退化。

不過，哥本哈根大學老化研究副教授克努森（Morten Scheibye-Knudsen）提醒，雖然目前廣泛鼓勵從事動腦活動，但相關研究尚未定論。他接受BBC節目Science Focus訪問時表示，一般建議要訓練大腦，但實際數據並不一致。

他補充，即使如此，演奏樂器仍有額外好處，「例如增加社交互動，而社交對高齡者來說極為重要」。