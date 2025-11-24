化療後規律運動 研究證實：可降低癌症復發率

專家提醒，規律運動就是良藥，可幫助身體對抗癌症，規律運動就是一周運動3天，每次大約50分鐘；示意圖。（圖／123RF）

刊登在權威期刊「新英格蘭 醫學期刊」的大型研究，歷時8年追蹤將近900名大腸癌病友，得出結論是完成化療後若能堅持3年規律運動，不僅能讓復發機率大幅下降，生存率更顯著提升。

每周3次 須堅持3年

在癌症 治療後的前3年是黃金關鍵期，許多癌友常會關心治療結束後能做些什麼，可以讓癌細胞 不要再復發。台灣台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師解釋，除了按時回診及服藥以外，還有「有計畫的規律運動」也很重要，不是偶爾散散步或心血來潮動一動，而是像吃藥一樣固定執行；所謂的規律運動就是一周運動3天，每次大約50分鐘，比如快走、騎腳踏車或跟著老師上有氧課程等中等強度運動項目，連續做足3年。

林毅欣醫師指出因為在規律運動時，身體裡負責巡邏警戒的免疫細胞會變得特別活躍，它們就像訓練有素的衛兵，能更準確地找出並消滅躲藏的癌細胞；而且運動的時候，肌肉會釋放出特別的物質，這些物質不但無害，反而能讓免疫細胞吃得更飽、戰鬥力更強。癌後身體就像驚弓之鳥，不需要拚命操練，而是需要溫和但持續的刺激，讓身體慢慢記起自己原本就有的保護能力。

長新癌症機率 也減半

林毅欣醫師表示臨床上癌後維持規律運動習慣的病友，的確有高比例沒復發的機率，若是時間拉更長來看，差距更明顯。不只如此，運動組發生肝臟轉移的比率只有對照組的一半左右，長出新癌症的機會也少了將近一半。

過去大家總以為運動只是讓人心情好、體力好，但現在愈來愈多證據顯示，它能從根本改變身體對抗癌症的體質。林毅欣醫師提醒當然每個人的身體狀況不同，開始運動前一定要先和醫師討論，找出最適合自己的運動強度和方式，安全第一，把規律運動納入治療的一部分並持之以恆，成為陪你走向康復的最佳戰友。（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/）