男性有更年期 醫授3招穩定「睪固酮」 告別情緒低落、肌肉流失

記者廖靜清／台北即時報導
男性會因為睪固酮減少，出現情緒不穩定、性欲低、注意力不集中等「男性更年期」症狀。（123RF）
男性會因為睪固酮減少，出現情緒不穩定、性欲低、注意力不集中等「男性更年期」症狀。（123RF）

男性過了50歲之後，睪固酮開始下降，容易出現疲倦、情緒不穩、性功能衰退等問題，有些人以為是年紀大了，體力也跟著衰退。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，關鍵因素是「睪固酮的分泌減少」，產生身心障礙，甚至影響男性生理機能的表現。

周建安說，「睪固酮」是男性荷爾蒙，大約40歲開始，每年會以約1至2%的速度逐步下降，如果分泌下降到一定程度時，可能造成各種老化現象。所以，熟男不顯老的祕密，就在於睪固酮顧得好。包括補充營養物質、規律運動、調整良好生活作息等，就能恢復威猛、逆轉身體老化。

周建安以刊登於「e臨床醫學」（eClinicalMedicine）的跨國研究為例，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60歲以上男性的抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。這項研究整合中國、美國、英國的四個大型健康資料庫，分析超過1萬7000名男性血液檢測數據，以「生物學年齡」（身體機能的實際年齡）作為指標。

結果顯示，在美國與中國的三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值下降0.01至0.078年。而英國研究團隊針對同一批男性，追蹤了約4年後，再次測量發現，睪固酮提升幅度最高的前25%男性，老化加速值平均下降0.12年。周建安強調，睪固酮顧得好，身體老化時鐘就能變慢，有機會回春。

反之，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快，即荷爾蒙不足、人開始變老！研究內容包含，38位攝護腺癌切除手術患者，接受雄激素剝奪療法（Androgen Deprivation Therapy, ADT）後，睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值就像被「催了油門」，平均增加1.804年。

周建安建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從三個方向開始：

1.控糖與體重管理：減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。

2.規律運動：特別是重量或阻力訓練，每周2至3次即可促進睪固酮自然分泌。

3.充足睡眠：睪固酮分泌的黃金時段在深度睡眠期，維持每晚7至8小時睡眠能降低皮質醇濃度。

周建安指出，現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會讓身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又會與肥胖和胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。

